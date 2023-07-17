Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта

С 2022 года в нескольких регионах действует высокий уровень террористической опасности. Населенные пункты в приграничье неоднократно попадали под обстрел, также сообщалось о диверсиях. О каких местах идет речь — в инфографике РБК

В ночь на 17 июля два надводных беспилотника атаковали Крымский мост, погибли два человека, пострадал ребенок. Повреждения получила автодорожная часть моста. СК возбудил дело о теракте.

16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли «Градами» район центрального рынка в Шебекино. Погибла женщина, которая ехала на велосипеде по тротуару. Позднее губернатор также сообщил об одном пострадавшем: мужчина получил осколочное ранение голени.

Вечером Гладков сообщил работе ПВО по воздушной цели над Белгородом и Белгородским районом.

Ранее в тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что силы ПВО и флот отражают атаку беспилотников над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.

15 июля над Белгородом сработала система ПВО, на подлете к городу были сбиты две воздушные цели.

14 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что накануне средства ПВО выявили и уничтожили три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в городе Курчатов, где находится Курская АЭС. Никто не пострадал, критически важные объекты не повреждены.

В результате обстрела села Белая Березка Брянской области погибла пожилая женщина. Легкие ранения получили три человека, среди них 16-летний подросток.

13 июля женщина получила осколочное ранение плеча в результате обстрела села Троицкое в Курской области.

12 июля в Графовке Краснояружского района Белгородской области от обстрела пострадал мужчина, который находился в тот момент на улице.

10 июля Минобороны сообщило, что накануне ВСУ предприняли попытку нанести удары в Крыму, Ростовской и Калужской областях. Две ракеты С-200 были уничтожены с помощью ПВО, еще две были отклонены средствами РЭБ.

При обстреле села Подывотье в Брянской области легкое ранение получил один человек.

9 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система ПВО сбила в районе Керчи крылатую ракету. Две ракеты ПВО сбила в Брянской области.

В ночь на 8 июля ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Один мужчина получил рваную рану над бровью.

7 июля при обстреле одного из населенных пунктов Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.

6 июля над Белгородом и Белгородским районом вечером сработала система ПВО, несколько воздушных целей были сбиты на подлете к городу. В Новопетровке Валуйского городского округа в результате артобстрела погиб мужчина, он получил проникающее ранение брюшной полости.

Рано утром 5 июля при обстреле города Валуйки женщина получила осколочные ранения. Тем же утром под обстрел попало Теткино в Курской области, повреждения получила школа, никто не пострадал.

4 июля Минобороны сообщило об атаке пяти беспилотников в столичном регионе. Четыре дрона были уничтожены ПВО в Новой Москве. Один беспилотник был подавлен средствами РЭБ и упал в Одинцовском районе Подмосковья. Вечером над Белгородом и одноименным районом сработала ПВО.

3 июля под обстрелы попали несколько населенных пунктов в Курской области. В Елизаветовке Глушковского района разрушения получил животноводческий комплекс, был легко ранен механизатор, погибли животные. Также были новые обстрелы нескольких районов Белгородской области.

За 2 июля по Белгородской области было выпущено около 140 снарядов. Больше всего — 48 — пришлось по окраине хутора Старый в Волоконовском районе.

1 июля под обстрел попал Глушковский район Курской области, деревня Елизаветовка оказалась обесточена. Позднее в тот же день было обстреляно село Горналь в Суджанском районе, никто не пострадал.

30 июня под минометный обстрел попало село Новые Юрковичи в Брянской области, повреждения получили два дома, никто не пострадал.

28 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за предыдущие сутки под обстрелами оказались населенные пункты Белгородского и Волоконовского районов, а также Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов.

27 июня Гладков опубликовал самую короткую за долгое время сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки. 26 июня было зафиксировано семь прилетов по Шебекинскому округу: под обстрелы попали Терезовка и Новая Таволжанка.

В ночь на 23 июня губернатор Роман Старовойт сообщил о сбитом беспилотнике над Курском. Позднее система ПВО сработала над городом еще раз. 24 июня он снова сообщил о работе ПВО над Курском и отраженной атаке беспилотников.

22 июня власти Крыма сообщили о ночном ударе ВСУ по автомобильному Чонгарскому мосту, который связывает регион с Херсонской областью. Из-за этого транспортные потоки переориентировали на пункты пропуска Армянск и Перекоп.

21 июня рано утром губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о падении двух беспилотников самолетного типа при подлете к складам одной из воинских частей. По данным ТАСС, еще один дрон упал в поле в Новой Москве. Минобороны назвало произошедшее попыткой теракта со стороны Украины. По сообщению ведомства, все три задействованных в ней беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

20 июня ночью в районе северного Крыма средства РЭБ подавили беспилотник, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

19 июня на севере Крыма ПВО сработала по двум дронам, летевшим на малой высоте.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле города Валуйки пострадали восемь человек, среди них ребенок с переломом ключицы.

18 июня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сильном обстреле Глушково, при котором пострадали два человека.

17 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отраженной атаке на нефтеперегонную станцию «Дружба», были уничтожены три беспилотника самолетного типа.

16 июня из-за беспилотника ВСУ произошел пожар на предприятии по производству одеял и подушек «Бел-Поль» в Курском районе, сообщил губернатор. В том же регионе в Коренево беспилотник упал на территорию частного дома, один человек получил легкие осколочные ранения.

15 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за ночь и утро шесть беспилотников были сбиты силами ПВО, еще три заглушены и посажены средствами РЭБ.

14 июня при обстреле Глушково Курской области два человека получили осколочные ранения. Пограничники сбили над тем же поселком беспилотник, который использовался для корректировки огня по этому населенному пункту, сообщил губернатор Роман Старовойт.

В тот же день при обстреле деревни Грудской в Брянской области пострадали два человека.

13 июня в Курской области под обстрел попали населенные пункты Глушковского района. В предыдущие дни продолжались обстрелы районов Белгородской области.

10 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы ПВО сбили две ракеты, выпущенные украинским комплексом «Гром-2».

9 июня в Воронеже упал беспилотник, губернатор Александр Гусев сообщил о трех пострадавших, получивших порезы осколками стекла. От госпитализации они отказались.

Белгородский губернатор вновь сообщил о двух целях, сбитых ПВО на подлете к Белгороду. В самом городе на офисное здание упал беспилотник со взрывным устройством. Взрыва не было, но дрон загорелся, никто не пострадал. Обстрелы и атаки дронов были зафиксированы и в других частях региона. По Шебекинскому округу было выпущено более 80 снарядов. В Нижнем Березово женщина получила легкое осколочное ранение.

В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы.

8 июня ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду.

В тот же день под обстрелы попали населенные пункты в разных районах области. В Краснояружском районе в селе Староселье беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи, в селе Вязовое при неконтролируемом падении беспилотника мужчина получил ранения.

7 июня в селе Попово-Лежачи в Курской области на электроподстанцию сбросили два взрывных устройства.

В Суджанском районе Курской области пограничники приземлили украинский разведывательный дрон «Лелека-100».

6 июня над Белгородом снова сработала ПВО. Больше всего обстрелов в Белгородской области, как и в другие дни, пришлось на Шебекинский округ.

Вечером средствами радиоэлектронной борьбы заглушили и посадили беспилотник в восточной части Крыма.

В ночь на 5 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе горит один из энергетических объектов. По предварительной информации, причиной пожара стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство. Над Белгородом в этот день два раза срабатывала ПВО. По Шебекинскому округу за сутки было выпущено почти 500 снарядов, один мужчина получил осколочное ранение кисти. В Глотово Грайворонского округа при обстреле 14-летний мальчик получил контузию.

Утром два беспилотника упали на трассу МЗ «Украина» в Калужской области.

4 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регион зашли диверсанты и что в Новой Таволжанке идут бои. Позднее Минобороны сообщило, что после артиллерийского удара «противник рассеян и отошел».

Также губернатор сообщал о новых многочисленных обстрелах населенных пунктов в области.

В Судже Курской области российские военные приземлили украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт.

В Крыму накануне ночью сбили пять дронов, еще четыре заглушили и посадили средствами РЭБ.

3 июня от обстрелов погибли две женщины в Белгородской области — в Новой Таволжанке и Безлюдовке Шебекинского округа. Всего за день губернатор насчитал 519 снарядов, пришедшихся по этому округу.

Вечером 2 июня два человека погибли при обстреле Соболевки Валуйского округа в Белгородской области.

В ночь на 2 июня система ПВО сбила несколько дронов возле Курска, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Позднее он сообщил, что в результате атаки беспилотниками в городе был поврежден подъезд многоэтажки и несколько частных домов, люди не пострадали.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин сообщил, что два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса. Никто не пострадал.

В этот же день в Белгородской области под обстрел попали сразу несколько населенных пунктов. В поселке Маслова Пристань (Шебекинский округ) обстрел пришелся по участку автодороги, осколки снарядов попали в проезжающие автомобили. В одной из них две женщины погибли на месте, во второй пострадали двое мужчин, в тяжелом состоянии их доставили в больницу.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также привел данные относительно обстрелов за предыдущий день: по Шебекинскому городскому округу было выпущено «850 единиц различных боеприпасов», повреждены три административных здания, общежитие и десять предприятий и коммерческих объектов. По словам губернатора, в городе нет электроснабжения и водоснабжения.

1 июня при утреннем обстреле Шебекино Белгородской области пострадали восемь человек. Позднее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что город обстреляли снарядами «Града», пострадал еще один человек. Кроме того, от прямого попадания снарядов загорелось здание общежития, повреждения получило и здание администрации. При обстреле Новопетровки Валуйского округа пострадали двое учителей сельской школы. В Новой Таволжанке мужчина получил осколочное ранение плеча.

Минобороны сообщило, что утром украинские силы попытались совершить теракт в районе Шебекино, военные и силовики этому помешали. По данным ведомства, в попытке прорваться на территорию России участвовали силы до двух мотопехотных рот, усиленных танками.

Власти Калужской области сообщили, что возле поселка Товарково Дзержинского района упал неопознанный объект, произошел взрыв и образовалась воронка.

Рано утром 31 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре на Афипском НПЗ: по предварительным данным, причиной стал прилет беспилотника.

В Кореневском районе Курской области в результате обстрела пострадали двое строителей, работавших на защитной линии вдоль границы.

Власти Белгородской области сообщили о массированном ударе по Шебекино, нанесенном ночью. Там пострадали четыре человека. С 31 мая регион решил вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов детей — первых 300 отправят в Воронеж.

Вечером 30 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии пункт временного размещения, где находились жители села Середа, отселенные на протяжении более года. Погиб охранник пункта, еще два человека получили ранения. За этот день глава региона насчитал 215 снарядов, выпущенных по Шебекинскому округу.

30 мая утром беспилотники атаковали три жилых дома в Москве. Никто серьезно не пострадал, двое обратились за медпомощью, госпитализация не потребовалась, сообщил мэр Сергей Собянин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что несколько дронов сбили в Подмосковье на подлете к столице. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, два беспилотника упали в Красногорском районе, два — в Одинцовском и еще один — в Истринском.

Как сообщили в Минобороны, в атаке участвовали восемь беспилотников самолетного типа. Три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

29 мая в Шебекино Белгородской области на одном из промышленных предприятий в результате попадания снарядов загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Пострадали четыре сотрудника, они получили ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом. Один из них попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

28 мая в администрации Климовского района Брянской области сообщили, что накануне после обстрела ВСУ в районе начался лесной пожар на площади около 80 га.

В Белгородской области снова были многочисленные обстрелы: по подсчетам властей, Белгородский район обстреляли 63 раза, Грайворонский округ — 101 раз, Шебекинский — 116.

В ночь на 27 мая в Белгороде квадрокоптер сбросил взрывное устройство на объект энергетической инфраструктуры, был поврежден забор. Также губернатор региона сообщил о многочисленных обстрелах других населенных пунктов за 26 мая.

В ФСБ сообщили, что с начала военной операции Украина обстреляла территорию России более 2 тыс. раз — имеются в виду удары по объектам военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в приграничных регионах, в том числе обстрелы с помощью беспилотников.

В тот же день, 27 мая, произошел взрыв в Невельском районе Псковской области, было повреждено административное задание нефтепровода недалеко от деревни Литвиново. По предварительным данным, здание атаковали два беспилотника, сообщили власти региона.

Об упавшем беспилотнике сообщили и власти Тверской области — дрон упал у деревни Ерохино в Андреапольском округе.

В Суджанском районе Курской области в результате минометного обстрела погиб строитель.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал 27 мая самым тяжелым днем в Шебекинском округе. Там при обстрелах погиб охранник предприятия и пострадали два подростка. Всего за этот день власти зафиксировали 103 обстрела округа. Еще 115 снарядов пришлись на Грайворонский округ.

Утром 26 мая в Краснодаре произошел взрыв. В пятиэтажном доме выбило часть окон, повреждения получили находящийся рядом частный дом и офисное здание. Причиной взрыва стало падение двух беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

25 мая власти Севастополя сообщили об отраженной атаке беспилотников на город.

Над Белгородским районом снова был сбит дрон. Всего этот район за сутки попал под обстрел 14 раз, Волоконовский район — 12 раз, Шебекинский городской округ — 35 раз, и снова сообщалось о массовых обстрелах Грайворонского округа.

В ночь на 24 мая над Белгородским районом система ПВО сбила беспилотник. Позже в тот же день был сбит еще один дрон в том же районе. Всего район за эти сутки обстреляли 16 раз. Грайворонский городской округ подвергся обстрелам 87 раз, там легкую контузию получила 85-летняя женщина.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проникновении на ее территорию, в Грайворонский городской округ, диверсионно-разведывательной группы ВСУ. В регионе ввели режим контртеррористической операции. В течение дня также продолжались обстрелы приграничной зоны со стороны Украины. 23 мая губернатор сообщил, что Минобороны вместе с силовыми структурами продолжает зачистку территории, а жителям Грайворонского округа, которые временно покинули свои дома, пока не стоит возвращаться. Он также заявил, что накануне во время эвакуационных мероприятий умерла женщина 1941 года рождения.

Позднее Гладков уточнил, что фактически оказались отселены жители девяти населенных пунктов — Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотово, Горы-Подола, Замостья и Сподарюшино. По данным местных властей, округ также в течение дня подвергался обстрелам РСЗО, с квадрокоптеров сбрасывали взрывные устройства. 12 мирных жителей получили ранения, повреждены 29 частных жилых домов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нападение на Белгородскую область «вызывает глубокую озабоченность». «Украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий, эти усилия продолжаются», — сказал он.

Днем 23 мая Минобороны сообщило о разгроме диверсантов в Белгородской области. «Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации», — отметили в ведомстве. По подсчетам Минобороны, убиты 70 диверсантов, уничтожены четыре БМП и пять пикапов.

Ранее 22 мая губернатор Белгородской области сообщал, что в Новой Таволжанке Белгородской области с беспилотника сбросили взрывное устройство рядом с частным жилым домом, никто не пострадал. Сам беспилотник упал в 100 м от жилых домов.

Также губернатор сообщал, что с утра под обстрелом находится Грайворонский городской округ. Позднее он заявил, что на регион идет «массированная информационная атака». «Еще раз повторюсь: в Грайворонском районе ни один мирный житель не пострадал, нет ни раненых, ни убитых. Вижу, идет массированное распространение информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа… это вранье», — сказал Гладков в видеосообщении в своем телеграм-канале.

Утром под минометный обстрел попало село Хоромное в Брянской области.

21 мая в селе Головчино Белгородской области с квадрокоптера на здание администрации сбросили взрывное устройство, загорелась крыша. За этот день в регионе Волоконовский район был обстрелян 31 раз, Шебекинский округ — 38 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

19 мая в Северном Крыму система ПВО сбила четыре беспилотника.

В Белгороде беспилотник упал во дворе многоквартирного дома.

18 мая в Симферопольском районе Крыма сошли с рельсов вагоны с зерном. Крымская железная дорога заявила, что причиной стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на путях произошел подрыв.

В поселке Глушково Курской области ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил губернатор Роман Старовойт. Два человека получили осколочные ранения. Позднее этот поселок снова подвергся обстрелу, разрушения получил офис нотариуса.

В Нижнем Березово Белгородской области снаряды попали в огород, погибли два человека, еще один в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Под обстрелы попали и другие населенные пункты региона.

17 мая под обстрел попал Кореневский район Курской области, пострадал один гражданский рабочий, было обесточено несколько поселков.

16 мая в Суджанском районе Курской области пограничники сбили дроны-камикадзе. Также система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Клинцах Брянской области.

15 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле населенных пунктов в Шебекинском городском округе, никто не пострадал.

В тот же день под обстрел попал поселок Краснооктябрьский в Курской области. Позже в том же регионе недалеко от села Плехово беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор, водитель получил легкое ранение.

13 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал в Стародубе предприятие «Консервсушпрод».

12 мая на западе Крыма был сбит беспилотник, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

В тот же день о новых обстрелах населенных пунктов сообщили губернаторы Курской и Белгородской областей.

11 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник обстрелял административное здание в Стародубе. Еще один беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу.

10 мая силы ПВО сбили беспилотник под Курском, обломки упали в деревне Толмачево.

В Суджанском районе Курской области был обстрелян строящийся защитный объект, взрывом контузило одного из строителей.

Под обстрел попало Шебекино в Белгородской области, мужчина, получивший осколочное ранение в голову, позже умер в машине скорой помощи.

В тот же день над частным сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. Позже губернатор сообщил еще об одном беспилотнике, сбитом над тем же районом.

В период с 6 по 9 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков многократно сообщал об обстрелах населенных пунктов. Подобные сообщения также были из Курской и Брянской областей.

8 мая в Валуйском городском округе Белгородской области был сбит беспилотник самолетного типа.

7 мая Минобороны сообщило о 22 ударных украинских беспилотниках, обнаруженных ночью над акваторией Черного моря, все они были уничтожены или подавлены.

6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над республикой была сбита баллистическая ракета.

5 мая под обстрел попали Устинка и Черемошное Белгородского района.

4 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотник в районе аэродрома Бельбек.

Ранее в тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о ночной атаке беспилотника на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Летательный аппарат попал в «строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода», после чего взорвался.

В эту же ночь в Краснодарском крае загорелся резервуар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Позднее глава региона Вениамин Кондратьев подтвердил возгорание. Причиной стало падение беспилотника, сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Утром 4 мая под обстрел попало село Полевые Новоселки Брянской области, один человек пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. Глава Воронежской области Александр Гусев заявил о сбитом системой ПВО беспилотнике.

3 мая Украина попыталась с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России, сообщила пресс-служба Кремля. На резиденцию были нацелены два летательных аппарата, их сбили военные. В Кремле сообщили, что оценивают действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». Во время атаки Владимир Путин не пострадал.

В этот же день под обстрел попал поселок Теткино Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших нет, поврежден газопровод, крыша поликлиники и 15 частных домов.

В ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся нефтяной резервуар. Официально власти не сообщали причину возгорания, но источники в экстренных службах рассказали о попадании в один из резервуаров беспилотника.

2 мая в районе ж/д станции Снежетьская Брянской области было подорвано железнодорожное полотно, в результате чего опрокинулись 20 вагонов грузового поезда.

1 мая ПВО сбили беспилотник, который пытался подлететь к Севастопольской бухте, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Еще один дрон был сбит над территорией Крыма.

В этот же день в Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору линии электропередачи. Похожий на взрывное устройство предмет был найден также на второй опоре ЛЭП, взрывотехники разминировали заряд. ФСБ возбудила дело о диверсии.

Спустя несколько часов после подрыва ЛЭП на железной дороге в Брянской области из-за взрыва сошел с рельсов грузовой поезд, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В РЖД объяснили сход локомотива «вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

30 апреля четыре человека погибли и двое пострадали в результате обстрелов поселка Суземка Брянской области — один жилой дом разрушился полностью, еще два дома получили повреждения.

29 апреля беспилотник атаковал нефтебазу в Казачьей бухте в Севастополе, повреждения получили четыре цистерны. В результате случился пожар на площади 1 тыс. кв. м, ему присвоили четвертый ранг сложности. Одновременно с атакой на нефтебазу в Севастополе в небе на Крымом сбили два беспилотника, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

28 апреля под массовый обстрел с беспилотников попал Шебекинский городской округ Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, была повреждена линия электропередач.

27 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшей женщине во время обстрела села Щетиновка, она была доставлена в больницу с осколочным ранением. В течение дня под обстрел также попал поселок Климово Брянской области и Суджанский район Курской области.

25 апреля в результате обстрела села Черемошное в Белгородской области без света остались пять близлежащих населенных пунктов.

24 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке надводных беспилотников на город. По данным Минобороны, это были три безэкипажных быстроходных катера, все они были уничтожены на подходе к Севастопольской бухте.

В тот же день под обстрел попал хутор Мухин в Белгородской области.

В Подмосковье нашли упавший беспилотник украинского производства, сообщили ТАСС и телеграм-каналы «112», SHOT и Baza. Дрон упал в лесу, подтвердили РБК в территориальном управлении поселка имени Воровского.

22 апреля под обстрел попал Рыльский район Курской области, несколько населенных пунктов остались без электричества.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над республикой отработали силы ПВО.

18 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника на здание военкомата городского округа Новозыбков, никто не пострадал.

17 апреля в течение дня под обстрелы попали несколько населенных пунктов: Красное, Лозовая Рудка, Муром и Сподарюшино. Пострадавших не было, в Красном на ферме загорелось сенохранилище.

Вечером того же дня глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе села Запесочье была попытка незаконно пересечь границу со стороны Украины, нарушитель подорвался на заминированной защитной линии.

15 апреля при обстреле в селе Новая Таволжанка Белгородской области пострадала 73-летняя женщина, она получила контузию.

12 апреля в Белгородской области попали под обстрел несколько муниципальных образований. В селе Новостроевка-Вторая мужчина получил легкую контузию.

8 апреля над городом Феодосия в восточной части Крыма сбили ракету, запущенную с территории Украины, жертв и разрушений нет.

7 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах двух сел Шебекинского городского округа, погибло десять голов крупного рогатого скота.

6 апреля украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек предприняла попытку проникнуть в Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Попытка была пресечена, вооруженные силы нанесли диверсантам огневое поражение, сообщил Богомаз. Диверсанты попытались проникнуть в районе села Случовск Брянской области, недалеко от границы с Черниговской областью Украины.

5 апреля в селе Бутовск Брянской области упал украинский легкомоторный самолет. Пилота задержали, сообщило погрануправление ФСБ. При нем нашли автомат и бронежилет.

В тот же день под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка Белгородской области, жителей обстреливаемых улиц вывезли на броневиках на безопасное расстояние, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об обстрелах двух населенных пунктов также сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

3 апреля украинский беспилотник дважды сбросил взрывное устройство на территории Севского района Брянской области: во время первой атаки пострадало здание районного военкомата, во время второй — управление МВД.

2 апреля под минометный обстрел попало село Николаево-Дарьино Курской области, ранения получили семь местных жителей, среди которых трое детей и девушка-подросток. В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новопетровка.

1 апреля на крышу дома культуры в селе Дроновка Курской области с дрона было сброшено взрывное устройство, никто не пострадал. Более 20 прилетов также зафиксировали в селе Искра, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

29 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Симферопольском районе.

27 марта под обстрел попала Графовка в Белгородской области, в селе нарушилось газоснабжение. В селе Кистер Брянской области в результате обстрела разрушения получили кровли коровников, погибли 20 животных.

26 марта Минобороны сообщило об украинской попытке атаки ударным беспилотником. С помощью комплекса радиоэлектронной борьбы его система навигации была выведена из строя. Дрон упал в районе Киреевска в Тульской области.

23, 24 и 25 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о обстрелах разных населенных пунктов региона. В Николаево-Дарьино Суджанского района получили повреждения два коровника, погибли трое телят.

23 марта под обстрел попал поселок городского типа Белая Березка в Брянской области, пострадал один человек.

22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что флот отбил атаку надводных беспилотников. Пострадавших нет, военные корабли также не пострадали.

Под обстрел попало село Борисовка в Белгородской области, погиб сторож сельскохозяйственного предприятия.

21 марта в Джанкое (Республика Крым) ввели режим ЧС муниципального уровня после ночной атаки беспилотников. О работе ПВО накануне сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Его советник Олег Крючков заявил, что дроны «целили в гражданские объекты». Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что повреждения получили несколько объектов, в том числе частный дом и продуктовый магазин. Один человек был ранен осколками.

В тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника на территорию НПС «Новозыбков» «Транснефти». Еще один дрон обстрелял поселок Климово, сообщил глава региона.

20 марта глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о минометном обстреле села Курковичи Стародубского муниципального округа.

19 марта под обстрел попали несколько приграничных населенных пунктов в Курской области.

16 марта в Белгороде система ПВО сбила две ракеты.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Сакском районе.

15 марта под обстрел попали несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области.

14 марта над Белгородом и одноименным районом система ПВО сбила три ракеты. Ранее в тот же день над Белгородским районом был сбит беспилотник.

13 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом и одноименным районом, было сбито четыре ракеты. Пострадала женщина, в больнице ей диагностировали открытую черепно-мозговую травму. В тот же день власти Брянской области сообщили о минометном обстреле деревни Раковка, обошлось без пострадавших.

10 марта под обстрел попало село Ясные Зори в Белгородской области, пострадал мужчина.

6 марта в Новом Осколе Белгородской области сработала ПВО, было сбито три ракеты. Один мужчина получил осколочные ранения руки. В тот же день в Курской области под обстрел попала приграничная территория Хомутовского района.

2 марта власти Брянской области сообщили о нападении диверсантов в Климовском районе. Погибли двое мужчин, ранен мальчик 2012 года рождения, сообщил губернатор Александр Богомаз. Владимир Путин назвал нападение на регион терактом. Богомаз также в этот день сообщил об атаке беспилотника в селе Сушаны и минометном обстреле Ломаковки.

В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новых обстрелах региона. В Теткино погиб мужчина.

В Тульской области 2 марта в лесополосе нашли воронку от взрыва, одна из версий ее появления — падение беспилотника, сообщили на сайте правительства региона.

В ночь на 1 марта два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму, сообщили РБК источники в МВД и в территориальном отделе полиции.

28 февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вблизи деревни Губастово (городской округ Коломна) упал беспилотник, целью которого мог быть объект гражданской инфраструктуры. БПЛА упал рядом с газокомпрессорной станцией «Воскресенск», разрушений не было, сообщили на станции.

Ранее в Белгороде нашли обломки трех беспилотников. Еще один был сбит над Суражским районом Брянской области.

В тот же день Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать беспилотниками объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. БПЛА были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы, оба устройства потеряли управление и отклонились от траектории, отметили в ведомстве. Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал о падении в поселке Новом Гиагинского района «неустановленного летательного аппарата».

За выходные 23–26 февраля власти Белгородской и Курской областей сообщали о неоднократных обстрелах приграничных районов. Так, в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области 23 февраля снаряд попал в частный дом, погибла женщина. В Шебекино того же региона 24 февраля неразорвавшийся снаряд упал на детской площадке, никто не пострадал. 25 февраля ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе.

21 февраля Минобороны сообщило, что были сбиты два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У» в районах Большетроицкого и Караичного в Белгородской области.

С 15 по 20 февраля власти Белгородской и Курской областей сообщали о многочисленных обстрелах. Так, 19 февраля в Новой Таволжанке Белгородской области при обстреле погибла 12-летняя девочка. 20 февраля там же от множественных осколочных ранений погибла женщина.

17 февраля силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. Днем ранее он сообщал, что силы ПВО и Черноморский флот отбили атаку беспилотников над морем в акватории Севастополя и Республики Крым.

13 февраля в Курской области под обстрел попало село Алексеевка Глушковского района. В Белгородской области — село Красное Шебекинского городского округа. В обоих случаях никто не пострадал.

11 февраля в Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект.

В тот же день в Гуево Курской области под обстрел попала бригада строителей, один человек погиб.

9 и 10 февраля власти Брянской области неоднократно сообщали об отраженных атаках беспилотников на районы области. Также с 9 по 11 февраля власти Белгородской области сообщали об обстрелах Шебекинского городского округа.

6 февраля при обстреле села Казинка в Белгородской области погибла 70-летняя женщина.

4 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью ВСУ атаковали гражданский промышленный объект в Борисовке. В тот же день он объявил об установлении в регионе бессрочного «желтого» уровня террористической опасности. До этого, 3 февраля власти Брянской и Курской областей приняли аналогичное решение. 31 января Владимир Путин указом снял ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в регионах. Ранее максимальный срок составлял 15 суток, и в регионах, где был введен такой режим, он регулярно продлевался.

1 февраля компания «Транснефть» сообщила, что накануне вечером нефтеперекачивающую станцию Новозыбково (трубопровод «Дружба») пытались обстрелять ВСУ. Станция не работала, так как предназначена для пиковых режимов, а нефтепровод работает штатно, добавили в компании. Вечером 31 января об обстреле Новозыбковского городского округа сообщал глава Брянской области Александр Богомаз.

31 января ПВО неоднократно работала над Белгородским районом и Шебекинским городским округом.

30 января двое мужчин пострадали при обстреле села Безлюдовка в Белгородской области.

24 января глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство в селе Горналь Суджанского района, пострадали два человека.

17 января над Белгородом и Белгородским районом в очередной раз сработала ПВО. В тот же день глава региона Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле Шебекино и одном пострадавшем при обстреле села в Валуйском городском округе.

16 января ПВО и Черноморский флот сбили над морем десять беспилотников, летевших в сторону Севастополя.

14 января глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Клинцовским районом была сбита ракета «Точка-У».

8 января под обстрел попали Теткино в Курской области и Новая Таволжанка в Белгородской области.

4 января власти Севастополя сообщили о том, что в районе аэропорта Бельбек было сбито два беспилотника. В ночь на 7 января беспилотник был сбит над Северным молом.

2 января под обстрел попали населенные пункты Муром и Вязовое Белгородской области. Днем ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО над Белгородом и одноименным районом.

Ночью с 1 на 2 января система ПВО сбила на подлете к Воронежу украинский разведывательный беспилотник.

1 января Минобороны России сообщало об уничтожении 15 украинских беспилотников, в том числе в районе населенных пунктов Цаповка (Белгородская область) и Джанкой (Крым).

30 декабря в Севастополе сработала ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В тот же день власти Белгородской области сообщили об обстреле Шебекинского городского округа и села Вязовое Краснояружского района.

29 декабря власти Саратовской области снова сообщили о срабатывании ПВО в Энгельсском районе. «Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», — сообщил глава региона Роман Бусаргин. В тот же день о работе ПВО сообщили еще в двух регионах: в Брянской области — на территории Клинцовского района, в Белгородской — над Белгородом и одноименным районом.

26 декабря средства ПВО сбили украинский дрон при подлете к аэродрому Энгельс в Саратовской области. В результате падения обломков трое военных получили смертельные ранения, сообщили в Минобороны.

20 декабря глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела были повреждены железнодорожные пути в поселке Суземка.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвал 18 декабря «крайне тяжелым днем». При обстрелах Белгорода и одноименного района один человек погиб, десять получили ранения. В Краснояружском районе при ночном обстреле пострадали два человека. 19 декабря обстрелу подверглись хутор Панков в этом же регионе и два населенных пункта в Курской области.

6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника в районе курского аэродрома и последующем возгорании нефтенакопителя.

5 декабря Минобороны сообщило о попытке нанесения ударов украинскими реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области. Российские системы ПВО сбили беспилотники, в результате взрывов от падения обломков трое военнослужащих погибли, четверо получили ранения, также была повреждена обшивка двух самолетов.

30 ноября под обстрелы попали населенные пункты сразу в трех регионах — Белгородской, Брянской и Курской областях.

23 ноября под обстрел попало село Устинка Белгородского района, повреждения получили линии электропередачи, несколько сел остались без света. В этом же селе несколькими днями ранее при обстреле погиб 80-летний мужчина.

22 ноября при очередном обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина. В тот же день власти Севастополя сообщили об атаке беспилотников на город.

16 ноября в Крыму возле подстанции «Кафа» в Феодосии был сбит беспилотник.

16 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о подрыве нефтебазы в селе Стальной Конь. Предположительно для атаки был использован беспилотник. С 19 октября в регионе действует уровень повышенной готовности.

16 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Днем ранее он сообщал об обстреле города Шебекино, в результате которого два человека погибли на месте, а 80-летняя женщина — в операционной от полученных травм, и обстреле села Валуйки, в результате которого погиб мужчина. После обстрелов в больнице находятся четыре человека.

15 ноября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о необходимости увеличить защиту «критически важных и потенциально опасных объектов» с помощью средств ПВО и контрбатарейной борьбы. По его словам, в приграничных российских регионах активизировалась деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп, а целями диверсий и обстрелов являются «объекты гражданской инфраструктуры», уничтожение которых повлечет за собой угрозу безопасности граждан и ущерб экономике.

10 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле сразу нескольких сел Белгородского района. В результате населенные пункты Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьевка, Петровка и Ровенек остались без электричества.

7 ноября обстрел пришелся по городу Грайворон Белгородской области. В городе и в соседнем селе частично пропало электричество, так как осколки повредили трансформаторный блок. Накануне под обстрел также попал промышленный объект в Грайворонском городском округе.

2 ноября под обстрел попало село Гуево Суджанского района Курской области: пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор Роман Старовойт.

31 октября власти Белгородской области сообщили о работе ПВО над Белгородом и одноименным районом. 1 ноября о сбитом беспилотнике сообщили в Севастополе.

29 октября власти Севастополя сообщили об атаке украинских беспилотников на военные объекты Черноморского флота. Позднее Минобороны уточнило, что это произошло рано утром, в атаке были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотников. По данным ведомства, подвергшиеся нападению корабли использовались для обеспечения безопасности гумкоридора в рамках зерновой сделки. После этого Россия приостановила участие в соглашении.

27 октября в четырех муниципальный районах и городских округах Белгородской области был введен режим ЧС. Из-за постоянных обстрелов население с этих территорий практически полностью эвакуировано.

21 и 22 октября в очередной раз попал под обстрелы город Шебекино в Белгородской области, в результате одного из них погибли два человека.

19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Совет Федерации единогласно утвердил указ президента. Военное положение начнет действовать с ноля часов 20 октября. Кроме того, в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе введен средний уровень реагирования, а в других регионах Центрального и Южного федеральных округов — режим повышенной готовности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 19 октября сообщил о работе ПВО в городе. По его словам, в районе аэродрома Бельбек был сбит беспилотник, часть обломков упала в частном секторе и спровоцировала небольшое возгорание, которое оперативно потушили. В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в один из объектов инфраструктуры Белгорода, энергообеспечение города не пострадало, и об обстреле города Шебекино, где пострадали гражданские объекты: жилые дома, торговый центр и ФОК.

18 октября власти регионов сообщили о неоднократных обстрелах населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Также были сообщения из Брянской области.

18 октября Минобороны сообщило о сбитых украинских беспилотниках в районах нескольких населенных пунктов, включая Энергодар в Запорожской области. С лета Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах этого города и Запорожской АЭС, которая там находится. После референдумов президент России Владимир Путин поручил правительству принять объекты ЗАЭС в федеральную собственность. Было создано ФГУП «Запорожская атомная электростанция». 11 октября с Путиным встречался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Вскоре после этого он заявил, что в ходе «интенсивных консультаций» с Россией и Украиной удалось приблизиться к установлению безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

13 октября был нанесен удар по погранпункту Шебекино в Белгородской области. Погранпереход «практически перестал существовать», написал губернатор Вячеслав Гладков.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. СК возбудил дело о теракте.

7 октября власти Калужской области сообщили о взрыве на военном аэродроме Шайковка. «Упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет», — отметил губернатор Владислав Шапша.

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. Голосование, по сообщениям избиркомов и военно-гражданских администраций, сопровождалось обстрелами со стороны ВСУ. Москва признала итоги голосования. 30 сентября эти регионы подписали международные договоры о вхождении в состав России на правах субъектов.

22 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что на электроподстанцию Суджа «предположительно, с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство», вышел из строя трансформатор. В тот же день глава Белгородской области Гладков сообщил, что под удар попало село Двулучное, от снаряда образовалась воронка радиусом 12 м, никто не пострадал.

20 сентября в Курской области попали под обстрел поселок Теткино и село Волфино — в нем осколочные ранения получила женщина, работавшая в огороде.

17 сентября власти Белгородской области сообщили, что при обстреле села Красный Хутор погибла женщина, еще два человека получили ранения.

В ночь на 16 сентября при обстреле города Валуйки в Белгородской области погиб мирный житель, еще двое получили ранения.

15 сентября губернатор Белгородской области сообщил о том, что по селу Красный Хутор второй день подряд ведется обстрел. Жители улиц вдоль границы были отселены из-за обстрелов днем ранее. Позднее в этот же день было обстреляно село Нехотеевка Белгородского района, в результате возник пожар на таможенном терминале. 13 сентября в регионе было обстреляно село Шелаево, пострадали два человека, они получили легкие ранения.

В тот же день глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью со стороны Украины обстреливали позиции российских военных недалеко от Елизаветовки Глушковского района.

12 сентября власти Белгородской области сообщили об обстреле пункта пропуска Логачевка. Погибла гражданка Украины 1942 года рождения, еще трое украинцев и один местный житель получили ранения. Над Белгородским районом в тот же день сработала система ПВО. О работе ПВО над Белгородом сообщалось также 8 сентября.

30 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах приграничных сел Алексеевка и Елизаветовка. Под обстрел попал животноводческий комплекс, погибло более 20 животных. Жертв среди мирного населения нет.

Вечером 22 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работала система ПВО. Ранее, 21 августа, ПВО сработала в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес. 20 августа в здание штаба Черноморского флота влетел беспилотник. 19 августа ПВО сработала над Севастополем и Евпаторией.

18 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник в районе аэропорта Бельбек, в этот же день был сбит еще один беспилотник в Керчи. 18 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что территория Шебекинского городского округа оказалась заминирована, на ней найдены мины ПФМ-1 «Лепесток».

В Джанкойском районе Крыма 16 августа произошла детонация боеприпасов на временном складе. Минобороны назвало причиной произошедшего диверсию. Власти Крыма эвакуировали местных жителей из пятикилометровой зоны, также пришлось изменить маршрут движения поездов в республике.

В этот же день ФСБ сообщила о произошедших диверсиях в Курской области — 4, 9 и 12 августа. По данным службы, украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП в Курчатовском районе, через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта и жизнеобеспечения.

Утром 31 июля, в День ВМФ, власти Севастополя сообщили об атаке на штаб Черноморского флота, пострадали шесть человек. По данным пресс-службы флота, в атаке был использован самодельный дрон с маломощным взрывным устройством. После случившегося жителям города рекомендовали оставаться дома, а мероприятия ко Дню ВМФ отменили. В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности. «Все должны понимать, что Севастополь, по сути, прифронтовой город, и каждый должен ответственно подойти к работе по безопасности», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

26 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника на пропускной пункт «Троебортное». «С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших», — заявил он. Позже он уточнил, что один из пострадавших умер.

20 июля при обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области погиб мужчина, сообщили власти региона.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду. Погибли четыре человека — один гражданин России и трое украинцев. 72 дома получили повреждения, из них 26 многоквартирных домов.

В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на подлете к Курску системы ПВО сбили два беспилотника «Стриж». Пострадавших нет. Ранее 28 июня было еще одно сообщение о сбитых беспилотниках восточнее Курска.

26 июня представитель экстренных служб Крыма сообщил о новом ударе по платформе «Черноморнефтегаза». В результате удара никто не пострадал.

22 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области произошел пожар. На заводе причиной назвали удар двух беспилотников и оценили произошедшее как «террористические действия».

20 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза». Речь идет об Одесском месторождении в Черном море. В момент удара на вышках находились 109 человек, заявил Аксенов. Семь человек числятся пропавшими без вести.

Ранее в тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, в результате которого была повреждена электроподстанция.

14 июня Александр Богомаз сообщил об обстреле села Займищи городского округа Клинцы. По его данным, пострадали четыре человека, повреждены несколько домов.

26 мая власти Белгородской области заявили об очередном обстреле Журавлевки, при котором была ранена женщина. На следующий день врио губернатора Вячеслав Гладков сообщил, что женщина умерла. 11 мая также сообщалось о гибели человека при обстреле села Солохи в этом регионе.

19 мая в результате обстрела села Теткино в Курской области погиб человек, сообщил губернатор Роман Старовойт. Этот населенный пункт уже не первый раз попал под огонь: он находится на границе с Сумской областью Украины.

Первые сообщения об обстрелах приграничных населенных пунктов стали поступать с конца февраля.