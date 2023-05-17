В Британии четырьмя словами оценили перспективу вступления Украины в НАТО

Министр обороны Британии подчеркнул, что пока на Украине идут военные действия, она не сможет стать членом НАТО. В то же время он отметил, что страны-члены блока продолжают поставлять Киеву вооружения и обучать солдат

Бен Уоллес (Фото: Ben Birchall / Getty Images)

Сейчас не время обсуждать немедленное вступление Киева в Североатлантический альянс (НАТО), заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Наша позиция в отношении членства Украины в НАТО: очевидно, не прямо сейчас», — заявил он.

По его словам, на Украине сейчас идет вооруженный конфликт и она не может присоединиться к альянсу немедленно. В то же время он подчеркнул, что страны-члены НАТО помогают Киеву, в том числе поставляют оружие и тренируют военных. «Сначала нужно помочь им [украинцам] защитить страну <...>, а затем уже говорить о возможном вступлении в НАТО», — добавил министр.

Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. Россия за несколько месяцев до спецоперации потребовала, чтобы альянс не расширялся. После начала военных действий на Украине допускали нейтральный статус, однако позднее вновь заговорили о необходимости членства в военном блоке.

После присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В апреле генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил о договоренности среди союзников о том, что Украина станет членом НАТО, однако не назвал конкретных сроков. Накануне Киев приняли в киберцентр НАТО, созданный для обмена информацией между странами блока и их партнерами.

Российские власти настаивают, что на Украине России противостоит весь блок НАТО. В частности, в августе с таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

В то же время, по словам министра обороны США Ллойда Остина, НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу, что «нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех».