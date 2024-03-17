Предварительные результаты выборов президента России. Инфографика

В России завершились выборы президента. Участки по всей стране закрылись, идет подсчет голосов. Сколько процентов набирают кандидаты — в инфографике РБК

Явка по всей стране составила 73,33%, сообщается на информационном табло в ЦИК. Избирательные участки три дня — начиная с пятницы — работали с 08:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, в том числе в Москве, проголосовать можно также удаленно через ДЭГ.

Результаты онлайн-голосования уже обработали в Москве (в столице голосовали на отдельной платформе, ДЭГ считается отдельно от голосования на участках). Владимир Путин набрал 89,1% голосов по результатам обработки ДЭГ в Москве. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков набрал 4,4% онлайн-голосов, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов — 3,3%, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,2% голосов, сообщила глава МГИК Ольга Кириллова. Всего дистанционно проголосовали более 3,6 млн москвичей.