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Выборы президента России ,  
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Предварительные результаты выборов президента России. Инфографика

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Выборы президента России
В России завершились выборы президента. Участки по всей стране закрылись, идет подсчет голосов. Сколько процентов набирают кандидаты — в инфографике РБК

Предварительные результаты выборов президента России
Данные на 0
Обработано 40% бюллетеней
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Источник: ЦИК
© РБК, 2024

Явка по всей стране составила 73,33%, сообщается на информационном табло в ЦИК. Избирательные участки три дня — начиная с пятницы — работали с 08:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, в том числе в Москве, проголосовать можно также удаленно через ДЭГ.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Результаты онлайн-голосования уже обработали в Москве (в столице голосовали на отдельной платформе, ДЭГ считается отдельно от голосования на участках). Владимир Путин набрал 89,1% голосов по результатам обработки ДЭГ в Москве. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков набрал 4,4% онлайн-голосов, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов — 3,3%, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,2% голосов, сообщила глава МГИК Ольга Кириллова. Всего дистанционно проголосовали более 3,6 млн москвичей.

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Выборы президентские выборы голосование интернет-голосование Владислав Даванков Владимир Путин Николай Харитонов Леонид Слуцкий
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