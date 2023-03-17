МИД внес в стоп-лиц 23 британцев

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МИД России внес в стоп-лист 23 гражданина Великобритании, в числе которых «ряд представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы», сообщается на его сайте. Ведомство объяснило, что это связано с применением властями Британии санкций и «комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины».

Полный список ведомство не привело, но указало, что туда входят члены руководства Zinc Network, поскольку организация «ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине, оказывает поддержку СМИ, признанным иноагентами на территории России, фабрикует антироссийские материалы для распространения в медиапространстве». Кроме того, в список вошли офицеры британских ВС, задействованные в подготовке украинских военных.

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