Стубб раскрыл, насколько гольф помог влиять на политику Трампа

Стубб призвал не преувеличивать его влияние на Трампа из-за их совместной игры в гольф. По его словам, глава Белого дома его «иногда слушает». При этом в Вашингтоне финского лидера называли мостом между США и Европой
Дональд Трамп и Александр Стубб
Дональд Трамп и Александр Стубб (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью The Economist назвал преувеличением домыслы о своем влиянии на американского лидера Дональда Трампа из-за их совместной игры в гольф.

По его мнению, Трамп — самый могущественный президент в мире, «который сам себе на уме». Стубб подчеркнул, что если он сможет убедить американского президента в одном из десяти случаев, «то это уже хорошо».

Вместе с этим финский лидер признал, что пытался провести «открытый и искренний» разговор с главой Белого дома на тему конфликта на Украине. «Иногда он слушает, иногда нет», — рассказал Стубб (цитата по ТАСС).

Комментируя тему переговоров между Россией и Украиной, президент Финляндии подчеркнул, что основные разногласия между сторонами заключаются в вопросах территорий и ЗАЭС. Несмотря на это, Стубб заявил, что «может себе представить» сделку, на которую согласятся и Москва, и Киев. В рамках урегулирования конфликта, по его словам, сейчас предусмотрены три документа: мирный договор Украины с Россией, письменные гарантии безопасности Киеву от США и европейских стран, а также сделка об «экономическом процветании» Украины, который должен быть заключен с американской стороной.

В январе Александр Стубб предложил сходить с Трампом в сауну для того, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Гренландии. «От дипломатии гольфа к дипломатии сауны», — сказал финский президент.

Трамп и Стубб обсудили за игрой в гольф покупку ледоколов для США
Политика

Весной 2025-го Стубб и Трамп обсудили возможность покупки ледоколов для Соединенных Штатов во время мужского парного турнира в гольф-клубе Trump International во Флориде. Президент США отметил, что вместе с финским лидером они одержали победу в соревнованиях.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм после этого отмечал, что Стубб смог наладить доверительное общение с Трампом и другими политиками из США. Он назвал финского лидера «мостом» между Европой и Соединенными Штатами.

На Украине Стубба также считают «неоценимым посредником», особенно после конфликта президента Владимира Зеленского с Трампом в Овальном кабинете в конце февраля прошлого года, писал The Wall Street Journal. Президент Украины впоследствии публично благодарил финского коллегу за «помощь в налаживании контакта» с главой Белого дома.

