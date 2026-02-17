 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Иранский лидер предрек раскрытие новых секретов после «острова разврата»

Сюжет
Дело Эпштейна
Верховный лидер Ирана написал, что «остров разврата» является лишь одним из примеров испорченности западной цивилизации, а другие «вскоре выплывут наружу». Слова иранца написаны на фоне резонанса по поводу острова Эпштейна
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters)

Информация об «острове морального разврата» показывает, чем является западная цивилизация и либеральная демократия, заявил в X верховный лидер Ирана (рахбар) Али Хаменеи.

«Им 200–300 лет, и таков конечный результат», — добавил он.

Хаменеи подчеркнул, что случаев, подобных «острову разврата», гораздо больше. «Точно так же как это было скрыто, а затем стало известно, есть много других вещей, которые вскоре выплывут наружу», — пообещал он.

Али Хаменеи не уточнил, о каком острове идет речь.

В последние недели Минюст США публикует файлы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Он с 1998 по 2019 год владел небольшим островов Литтл-Сент-Джеймс (в составе Американских Виргинских островов). По данным следствия, он регулярно насиловал на этом острове несовершеннолетних девушек, а остров посещали многие политики, бизнесмены, ученые и деятели шоу-бизнеса.

Заявления Хаменеи прозвучали на фоне завершившихся 17 февраля переговоров Ирана и США в Женеве, посвященных ядерной программе. Американский чиновник сообщил Axios, что стороны достигли прогресса. Страны договорились проработать проект сделки и согласовать новую встречу в будущем, передает издание.

Остров Эпштейна: история, кто туда приезжал и что там происходило
База знаний
Фото:Emily Michot / ZUMA / ТАСС

В 2022 году, уже после смерти Эпштейна, нью-йоркская Bespoke Real Estate выставила острова на продажу за $125 млн. В мае 2023-го два принадлежавших Эпштейну острова — Литтл-Сент-Джеймс и Грейт-Сент-Джеймс — приобрел за $60 млн финансист Стивен Декоф, который планирует превратить это место в курорт премиум-класса.

Из показаний ассистентки Эпштейна, данных ФБР следует, что финансист был озабочен созданием на своем острове Литтл-Сент-Джеймс так называемого гарема из несовершеннолетних девушек. Он также рассматривал возможность строительства там дворца по образцу испанской Альгамбры в Гранаде. Ранее, в 2020 году, генпрокурор Американских Виргинских островов сообщал, что девушек доставляли на остров вертолетом с Сент-Томаса. Согласно данным обвинения, некоторым из жертв было всего 14 лет, а бывший генпрокурор региона утверждал, что минимальный возраст пострадавших мог составлять и 12 лет.

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за сексуальное насилие над несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер, по официальной версии, покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

В конце января 2026 года Минюст США обнародовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна. Часть материалов отредактировали: в них скрыли персональные данные жертв. Однако вскоре, в феврале, генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала списки из 300 имен знаменитостей и политиков, упомянутых в файлах Эпштейна. Среди них — Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг и Бейонсе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Иран Али Хаменеи Остров Запад
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Материалы по теме
Остров Эпштейна: история, кто туда приезжал и что там происходило
База знаний
Министр торговли США признался, что обедал на острове Эпштейна с семьей
Политика
В файлах Эпштейна нашли заказ о доставке на остров 1250 л серной кислоты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 18:04
Петросян чисто откатала короткую программу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:30
В ISU восхитились прокатом Петросян в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 22:29
Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами с Россией Политика, 22:10
Бестемьянова оценила работу операторов во время проката Петросян на ОИ Спорт, 22:07
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Приезд европейцев на переговоры в Женеве объяснили просьбой Зеленского Политика, 21:50
Как Аделия Петросян дебютировала на Олимпиаде в Италии. Фоторепортаж Спорт, 21:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Петросян назвала свои оценки за короткую программу на ОИ очень хорошими Спорт, 21:47
Российская делегация покинула отель, в котором прошли переговоры. Видео Политика, 21:34
Редкое солнечное затмение в форме кольца над Антарктидой. Фото Общество, 21:27
Российского вратаря дисквалифицировали за допинг в АХЛ Спорт, 21:27
Тарасова назвала прокат Петросян в короткой программе на ОИ потрясающим Спорт, 21:26
Норвежец рассказал, почему ушел в лес после неудачи в слаломе на ОИ Спорт, 21:25
В переговорной группе сообщили о напряженных переговорах в Женеве Политика, 21:25