Иранский лидер предрек раскрытие новых секретов после «острова разврата»

Верховный лидер Ирана написал, что «остров разврата» является лишь одним из примеров испорченности западной цивилизации, а другие «вскоре выплывут наружу». Слова иранца написаны на фоне резонанса по поводу острова Эпштейна

Али Хаменеи (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters)

Информация об «острове морального разврата» показывает, чем является западная цивилизация и либеральная демократия, заявил в X верховный лидер Ирана (рахбар) Али Хаменеи.

«Им 200–300 лет, и таков конечный результат», — добавил он.

Хаменеи подчеркнул, что случаев, подобных «острову разврата», гораздо больше. «Точно так же как это было скрыто, а затем стало известно, есть много других вещей, которые вскоре выплывут наружу», — пообещал он.

Али Хаменеи не уточнил, о каком острове идет речь.

В последние недели Минюст США публикует файлы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Он с 1998 по 2019 год владел небольшим островов Литтл-Сент-Джеймс (в составе Американских Виргинских островов). По данным следствия, он регулярно насиловал на этом острове несовершеннолетних девушек, а остров посещали многие политики, бизнесмены, ученые и деятели шоу-бизнеса.

Заявления Хаменеи прозвучали на фоне завершившихся 17 февраля переговоров Ирана и США в Женеве, посвященных ядерной программе. Американский чиновник сообщил Axios, что стороны достигли прогресса. Страны договорились проработать проект сделки и согласовать новую встречу в будущем, передает издание.

В 2022 году, уже после смерти Эпштейна, нью-йоркская Bespoke Real Estate выставила острова на продажу за $125 млн. В мае 2023-го два принадлежавших Эпштейну острова — Литтл-Сент-Джеймс и Грейт-Сент-Джеймс — приобрел за $60 млн финансист Стивен Декоф, который планирует превратить это место в курорт премиум-класса. Из показаний ассистентки Эпштейна, данных ФБР следует, что финансист был озабочен созданием на своем острове Литтл-Сент-Джеймс так называемого гарема из несовершеннолетних девушек. Он также рассматривал возможность строительства там дворца по образцу испанской Альгамбры в Гранаде. Ранее, в 2020 году, генпрокурор Американских Виргинских островов сообщал, что девушек доставляли на остров вертолетом с Сент-Томаса. Согласно данным обвинения, некоторым из жертв было всего 14 лет, а бывший генпрокурор региона утверждал, что минимальный возраст пострадавших мог составлять и 12 лет.

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за сексуальное насилие над несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер, по официальной версии, покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

В конце января 2026 года Минюст США обнародовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна. Часть материалов отредактировали: в них скрыли персональные данные жертв. Однако вскоре, в феврале, генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала списки из 300 имен знаменитостей и политиков, упомянутых в файлах Эпштейна. Среди них — Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг и Бейонсе.