 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Reuters сообщил о завершении первого дня переговоров в Женеве

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Завершился первый день переговоров в Женеве, встреча продолжится в среду. Она продлилась более четырех часов

Первый день трехсторонних переговоров по Украине в Женеве завершился, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Однако ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник пишут, что переговоры продолжаются. По сведениям первого агентства, они скоро завершатся, на переговорах обсуждаются большие темы и большие компромиссы.

Позже, в 20:25 мск, корреспондент «РИА Новости» сообщил, что переговоры завершились спустя четыре с половиной часа. Представители европейских стран не присутствовали во время переговоров.

Как уточняет «РБК-Украина» со ссылкой на источник, подгруппы делегаций по политическим вопросам завершили общение, но военные представители стран продолжили встречу.

В кулуарах переговоров в Женеве заметили наблюдателей от четырех стран
Политика
Фото:Екатерина Чеснокова / ТАСС

В Кремле предупреждали, что переговоры вновь пройдут в закрытом формате. Встреча должна была проходить на русском и английском языках.

Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Участвуя в саммите по украинскому урегулированию летом 2025 года в Стамбуле, он также руководил российской переговорной группой. Наряду с Мединским в делегацию вошли 15–20 человек, включая замглавы МИДа Михаила Галузина и начальника Главного управления Генерального штаба ВС России адмирала Игоря Костюкова.

Переговорщиками со стороны Украины выступили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Переговоры Россия Украина США Швейцария
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
Игорь Костюков фото
Игорь Костюков
начальник ГУ Генштаба ВС России
21 февраля 1961 года
Материалы по теме
В переговорах по Украине впервые участвует Великобритания. Что это значит
Политика
Трехсторонние переговоры в Женеве продолжались 4,5 часа
Политика
В кулуарах переговоров в Женеве заметили наблюдателей от четырех стран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 18:04
«Лада» прервала победную серию ЦСКА из восьми матчей в КХЛ Спорт, 21:15
Трехкратная чемпионка Игр вошла в технический комитет World Aquatics Спорт, 21:14
Иранский лидер предрек раскрытие новых секретов после «острова разврата» Политика, 21:13
Сборная Чехии по хоккею обыграла Данию на Олимпиаде и вышла в 1/4 финала Спорт, 21:13
Российские болельщики приехали на выступление Петросян на ОИ. Видео Спорт, 21:11
Петросян чисто откатала короткую программу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:10
Петросян набрала 72,89 балла в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 21:10
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Дубль Исхакова помог «Металлургу» обыграть «Барыс» в матче КХЛ Спорт, 20:48
Минобороны раскрыло, зачем некоторые подразделения использовали Starlink Политика, 20:48
В переговорах по Украине впервые участвует Великобритания. Что это значит
РАДИО
 Политика, 20:43
Тела трех погибших нашли при разборе завалов в воинской части в Сертолово Общество, 20:32
Трехсторонние переговоры в Женеве продолжались 4,5 часа Политика, 20:31
В Женеве на сегодня завершились переговоры России, Украины и США Политика, 20:28