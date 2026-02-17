Reuters сообщил о завершении первого дня переговоров в Женеве

Завершился первый день переговоров в Женеве, встреча продолжится в среду. Она продлилась более четырех часов

Первый день трехсторонних переговоров по Украине в Женеве завершился, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Однако ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник пишут, что переговоры продолжаются. По сведениям первого агентства, они скоро завершатся, на переговорах обсуждаются большие темы и большие компромиссы.

Позже, в 20:25 мск, корреспондент «РИА Новости» сообщил, что переговоры завершились спустя четыре с половиной часа. Представители европейских стран не присутствовали во время переговоров.

Как уточняет «РБК-Украина» со ссылкой на источник, подгруппы делегаций по политическим вопросам завершили общение, но военные представители стран продолжили встречу.

В Кремле предупреждали, что переговоры вновь пройдут в закрытом формате. Встреча должна была проходить на русском и английском языках.

Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Участвуя в саммите по украинскому урегулированию летом 2025 года в Стамбуле, он также руководил российской переговорной группой. Наряду с Мединским в делегацию вошли 15–20 человек, включая замглавы МИДа Михаила Галузина и начальника Главного управления Генерального штаба ВС России адмирала Игоря Костюкова.

Переговорщиками со стороны Украины выступили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.