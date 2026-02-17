Автор «сокрушительных» санкций против России обвинил Трампа в промедлении
Президент США Дональд Трамп затягивает голосование по законопроекту об ужесточении санкций против России, заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь, передает Semafor.
Он вместе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом разработал законопроект, который предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России, если та не согласится на длительный мир с Украиной.
По мнению Боюменталя, единственным препятствием для продвижения санкционного пакета является Трамп. «Мы ждали зеленого света, а он так долго колебался, что у любого, кто наблюдал за ним, болела шея», — объяснил сенатор.
Законопроект был представлен на рассмотрение в сенат США в апреле 2025 года. Он также предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ и другие товары. Авторы инициативы называют меры «сокрушитльными».
В конце января министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп не нуждается в принятии специального закона для введения жестких пошлин против покупателей российской нефти. По его словам, республиканец может это сделать в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Российские власти называют санкции Запада нелегитимными.
Материал дополняется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой