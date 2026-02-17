 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Апелляционный суд отказался ужесточать обеспечительные меры к Чубайсу

Адвокат Чубайса заявил, что нет необходимости арестовывать его имущество, так как его клиент не отказывался от российского гражданства и не является фигурантом уголовных дел
Фото: Андрей Любимов / РБК

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе «Роснано» и не стал ужесточать обеспечительные меры в отношении бывшего председателя правления госкорпорации Анатолия Чубайса и других ответчиков по делу Crocus, передает корреспондент РБК.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и других бывших менеджеров «Роснано» на сумму 11,9 млрд руб., но отказался накладывать арест на иное имущество ответчиков.

Представители «Роснано» просили арестовать все имущество ответчиков, но апелляционный суд с ними не согласился и оставил в силе определение арбитражного суда первой инстанции.

В апелляционной жалобе представитель «Роснано» приложил новые доказательства — сведения об активах ответчиков. В частности, представитель компании сообщил суду, что супруга Якова Уринсона через три дня после принятия решения по обеспечительным мерам продала общедолевую собственность и распоряжается денежными средствами. Он утверждал, что каждый из ответчиков предпринимал действия для сокрытия своего имущества. Суд отказал истцу в приобщении новых доказательств, так как они не были представлены суду первой инстанции.

Адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы Чубайса, на заседании заявил, что пребывание его клиента за рубежом «не свидетельствует о необходимости ареста его имущества». «Мой клиент не отказывался от российского гражданства, он не является фигурантом уголовных дел. Нет никаких оснований утверждать, что он предпринимает меры, направленные на избежание юридической ответственности», — заявил адвокат.

Обеспечительные меры были приняты по иску, поданному «Роснано» в Арбитражный суд Москвы к бывшему руководству компании. «Роснано» просит взыскать 11,9 млрд руб. убытков, понесенных ею в результате реализации проекта Crocus. Чубайса и экс-менеджеров компании обвинили в неразумных и недобросовестных действиях, бесконтрольном финансировании бесперспективного проекта MRAM, нарушении внутренних правил и законодательства. Ответчиками по иску проходят 13 человек.

Представитель Чубайса на заседании в апелляционном суде отметил, что «иск «Роснано» является заведомо не обоснованным, он не учитывает венчурный и высокорисковый характер деятельности компании». «Даже лучшие мировые показатели говорят, что число успешных проектов не превышает 30% от общего инвестиционного портфеля», — сказал Хлюстов.

Проект Crocus был одобрен в 2011 году и реализовывался при финансировании «Роснано» с целью создания на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM, которая рассматривалась как перспективная альтернатива традиционной DRAM и NAND-памяти. Для реализации проекта было создано совместное предприятие с французской компанией Crocus Technology — Crocus Nanoelectronics. Общие инвестиции превышали €200 млн. В августе 2024 года Crocus Nanoelectronics подала заявление о банкротстве.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Степанова Елена Степанова, Надежда Сарсания
Роснано Анатолий Чубайс иски суд Яков Уринсон
Анатолий Чубайс фото
Анатолий Чубайс
политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента
16 июня 1955 года
