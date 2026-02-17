 Перейти к основному контенту
0

Переговоры России, США и Украины. Прямое включение РБК из Женевы

Сюжет
Сюжет
Переговоры России, США и Украины. Прямое включение РБК из Женевы
Video

В Женеве начался третий раунд переговоров России, США и Украины об урегулировании. Встреча проходит в закрытом режиме. Что известно о переговорах и какая сейчас обстановка на месте событий — в эфире телеканала РБК.

Третий раунд переговоров по Украине начался в Женеве. Главное
Политика
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Прямой эфир
Лента новостей
Обсуждаем переговоры в Женеве по Украине на Радио РБК 18:10
ЦБ сохранил курс доллара ниже ₽77 Инвестиции, 18:07
Историческое золото Франции в биатлоне. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:05
Эксперты сравнили потенциал роста экономики в 2026 и 2027 годах
РАДИО
 Экономика, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Французские биатлонисты выиграли эстафету на Олимпиаде Спорт, 17:58
Переговоры России, США и Украины. Прямое включение РБК из Женевы Политика, 17:54
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В МВД назвали ошибочными сообщения о заборе слюны для теста на алкоголь Общество, 17:50
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Еще два каршеринговых сервиса включили в «белый список» Технологии и медиа, 17:37
ЦФА на вино: появился выпуск на ₽100 млн Инвестиции, 17:35
Что стоит знать об Аделии Петросян, которая сегодня выступит на Олимпиаде 17:32
Ozon утвердил дебютную программу облигаций на ₽100 млрд Инвестиции, 17:31
Презервативы с Олимпиады подорожали до €105 Спорт, 17:30