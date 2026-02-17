Переговоры России, США и Украины. Прямое включение РБК из Женевы
В Женеве начался третий раунд переговоров России, США и Украины об урегулировании. Встреча проходит в закрытом режиме. Что известно о переговорах и какая сейчас обстановка на месте событий — в эфире телеканала РБК.
