Как Макрон начал готовить Францию к приходу ультраправого президента

Президентские выборы во Франции назначены на 2027 год. Однако на фоне роста популярности ультраправых Эмманюэль Макрон уже начал готовить страну к выборам, в которых сам не сможет участвовать. Подробнее — в материале РБК

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Как Макрон готовит страну к своему уходу

Президентские выборы во Франции назначены на май 2027 года, однако фактически предвыборная кампания уже началась. Последние опросы предсказывают победу кандидату от ультраправой партии «Национальное объединение» (RN).Согласно исследованию социологического института Ifop, 44% французов видят на посту главы государства нынешнего лидера RN Жордана Барделлу, затем следует глава фракции RN в парламенте Марин Ле Пен (40%), которая еще добивается в суде права баллотироваться на выборах 2027-го. Замыкает тройку экс-премьер Эдуард Филипп (37%). Ключевому представителю президентского лагеря Габриэлю Атталю социологи прочат лишь 29%.

Нынешний президент Пятой республики Эмманюэль Макрон, рейтинг которого недавно достиг исторического минимума, уже не вправе участвовать в гонке. При этом, как выяснило Politico, он решил «обезопасить» страну от своего потенциального ультраправого преемника. Как утверждает издание со ссылкой на источники, на фоне роста популярности RN французский лидер решил ускорить назначение представителей своего лагеря на руководящие посты в ключевых ведомствах, чтобы таким образом помешать ультраправым в случае победы на выборах 2027 года запустить программу радикальных реформ во всех областях. «Он [Макрон] обеспокоен надвигающимися опасностями и хочет укрепить свои позиции в момент, когда Запад сталкивается с нестабильностью, вызванной воинственностью России и непредсказуемостью Америки», — заявил дипломатический источник издания.

Эмманюэль Макрон в попытке остановить рост влияния ультраправых распустил Национальное собрание после их победы на выборах в Европарламент в 2024-м. Проходившие в два тура парламентские выборы в республике обернулись для союзников Макрона поражением — первым пришел левый «Новый народный фронт» (NFP). И хотя партия Ле Пен по итогам обоих туров финишировала только третьей, она существенно расширила свое присутствие в парламенте — до 124 мест. Неформальная коалиция центристов и реформаторов, поддерживающая Макрона, располагает примерно 200 мандатами, блок NFP — 192. В этих условиях правительство оказалось в абсолютной зависимости от оппозиции, и страна погрузилась в затяжной политический кризис. В результате нынешний премьер Себастьен Лекорню, прежде занимавший пост министра обороны, стал пятым главой правительства за два года, причем Макрону пришлось назначать его дважды из-за сопротивления оппозиции.

В частности, на прошлой неделе Макрон утвердил назначение на пост главы Французской счетной палаты своей соратницы по партии «Возрождение» и министра по вопросам бюджета Амели де Моншален. В соответствии с законодательством, во главе палаты она будет оставаться до выхода на пенсию в возрасте 68 лет (сейчас ей 40). Ультраправые увидели в этом решении Макрона попытку предотвратить назначение на этот пост их представителя. Le Figaro, в свою очередь, назвала это назначение «сценой из президентской монархии».

Масштабные перестановки запущены также в МИД Франции — ожидается, что в ближайшие месяцы будут сменены послы более чем в 60 странах, включая США, Британию, Германию и Украину. Два военных чиновника также сообщили Politico, что решение Макрона сменить летом 2025-го начальника Генштаба Вооруженных сил Франции (им вместо Тьерри Бюркара стал Фабьен Мандон) было тоже отчасти мотивировано ростом популярности ультраправых. По словам источников издания, Макрон хотел бы иметь на этом ответственном посту человека, способного противостоять потенциальному президенту от RN, который в том числе может потребовать выхода страны из объединенного командования НАТО (дело в том, что во время президентской кампании 2022 года Марин Ле Пен уже призывала к этому, — Париж присоединился к объединенному военному командованию НАТО в 2007 году, в период президентства Николя Саркози), а также заключить «новые стратегические соглашения с Соединенными Штатами» и открыть «диалог с Россией по основным общим вопросам».

Однако в преддверии досрочных парламентских выборов 2024-го RN удалила из своей программы, опубликованной на сайте, часть предложений по оборонной политике, в том числе разделы, в которых предлагалось углубить дипломатические отношения с Россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из объединенного военного командования НАТО. Барделла, однако, отмечал, что обещание Ле Пен вывести Францию из командования НАТО остается в силе, но это станет возможным только после прекращения боевых действий на Украине. Важно также иметь в виду, что в последнее время в стане ультраправых наметился раскол — сторонники выдвижения кандидатуры Ле Пен продолжают выступать с пророссийских позиций и критиковать НАТО, в то время как симпатизирующие Барделле высказываются скорее в прозападном и проукраинском ключе.

Как дальше может развиваться предвыборная кампания

Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Алексей Чихачев согласен, что кадровые перестановки, осуществленные Макроном, выглядят как часть заблаговременной подготовки к выборам с целью усилить так называемое глубинное государство, которое может помешать потенциальному правому лидеру. «Однако стоит учитывать, что упомянутые должности все равно подлежат определенной институциональной ротации, — делает важную оговорку эксперт. — Время от времени, как принято во всех дипломатических службах всех стран мира, послы ротируются вне зависимости от электоральной логики и политического календаря. То же самое касается и начальника Генштаба. Тьерри Бюркар занимал свою должность, по французским меркам, уже длительное время, так что его замена назревала. То есть эти назначения можно считать не столько сигналом к политической борьбе, а просто административной рутиной».

Кроме того, продолжает Чихачев, у потенциального правого президента будет точно такая же конституционная возможность, как и у Макрона, осуществить свои назначения и перетасовать команду. «Президент во Франции выведен за все ветви власти и находится над всей политической системой, поэтому у него очень широкие полномочия по административным и кадровым вопросам», — отметил эксперт. По его мнению, более показательным сигналом уже начавшейся предвыборной кампании стало дело против Марин Ле Пен, которая в настоящее время ожидает решения суда по своей апелляции.

В марте 2025 года Исправительный суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента и приговорил к четырем годам тюремного заключения (два из которых — условно), а также отстранил на пять лет от участия в выборах. Запрет не распространяется на действующий депутатский мандат в Национальном собрании (нижней палате парламента), однако остальные выборные должности Ле Пен обязана покинуть. Судебный процесс по этому делу начался еще в сентябре 2024-го; речь идет о хищении почти €3 млн путем фиктивного найма помощников для работы в Европарламенте. Представители «Национального объединения» назвали решение суда политизированным. Ле Пен подала жалобу на приговор. Слушания в Апелляционном суде, начавшиеся 13 января, продолжались четыре недели; окончательное решение будет вынесено 7 июля.

По мнению Чихачева, пока можно говорить о том, что любой из кандидатов от правых гарантированно выйдет во второй тур, если только в RN не разразится какой-то серьезный кризис. «Основная интрига заключается в том, кто еще выйдет во второй тур — будет ли это левый политик или же представитель центристского лагеря и последователь Макрона. Если, например, представить на этом месте кандидата от радикально левых Жан-Люка Меланшона, то RN, скорее всего, одержат победу. Что касается центристов, то здесь картина более сложная. Пока просматриваются фигуры экс-премьеров Филиппа и Аталля, которым для поддержки избирателей придется скорее дистанцироваться от своего бывшего шефа, чтобы представить, скажем так, более умеренный вариант макронизма», — заключает эксперт.

Окончательно определиться с кандидатами французским политическим силам предстоит до конца года. Левые партии уже запланировали праймериз на осень.