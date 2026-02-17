 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

The Economist рассказал о расколе внутри делегации Украины на переговорах

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Часть украинских переговорщиков во главе с Будановым склоняется к скорейшей мирной сделке при помощи США. Другая часть находится под влиянием уволенного Ермака и скептически относится к такому развитию событий
Фото: Екатерина Чеснокова / POOL / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / POOL / РИА Новости

Украинская делегация на фоне переговоров по урегулированию в Женеве, проходящих с 17 по 18 февраля, оказалась расколота на две части из-за разногласий по поводу сроков заключения мирной сделки. Об этом пишет The Economist.

Часть переговорщиков уверены, что интересы Украины будут наилучшим образом обеспечены быстрым соглашением при посредничестве США, и опасаются, что окно возможностей может скоро закрыться. Эту часть делегатов неформально возглавляет руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Другое крыло, как пишет The Economist, все еще находится под влиянием уволенного с поста главы офиса президента Андрея Ермака. Его последователи менее склонны к быстрому заключению мира при помощи Соединенных Штатов.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский балансирует между ними, сохраняя и свое мнение по этому вопросу.

В Женеве начались переговоры России, Украины и США
Политика
Журналисты возле отеля &laquo;Интерконтиненталь&raquo;

Переговоры при участии России, Украины и США стартовали сегодня, 17 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пройдут в закрытом формате, без допуска прессы. По его словам, после первого дня переговоров новостей ждать не стоит, поскольку встреча продолжится на следующий день, 18 февраля.

В делегацию России вошли 15–20 человек. Ее возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В состав российской группы также входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник главного управления Генштаба России адмирал Игорь Костюков, возглавлявший российскую группу на переговорах в Абу-Даби.

В украинскую переговорную группу вошли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Зеленский объявил об отставке Ермака вечером 28 ноября, утром того же дня у экс-главы офиса президента прошли обыски. Народный депутат Украины Ярослав Железняк утверждал, что Ермак причастен к коррупционным схемам в энергетическом секторе под началом Тимура Миндича, о расследовании в отношении которых объявило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Буданов возглавил офис президента с начала января 2026 года.

К месту переговоров в Женеве прибыла делегация Великобритании
Политика
Фото:Cyril Zingaro / EPA / ТАСС

В интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру Зеленский рассказал, что имел свои причины на то, чтобы уволить Ермака. Президент отверг связь между увольнением и делом о коррупции.

Ермак официально возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией и США с ноября 2025 года. Шустер отметил, что экс-глава офиса президента конфликтовал с рядом западных дипломатов и «практически со всеми в окружении Зеленского». По словам журналиста, за день до того, как покинуть свой пост, Ермак обсуждал с президентом последний раунд переговоров с Соединенными Штатами, результатом которых стал мирный план из 20 пунктов. По словам Ермака, это план «не противоречит интересам» Украины и учитывает ее красные линии.

В 2019 году Ермак входил в избирательный штаб Зеленского, а после избрания был назначен помощником президента. Администрацию Ермак возглавил в 2020 году. Он курировал в том числе и внешнеполитические вопросы, играл ведущую роль в переговорах по урегулированию. Так, еще до начала полномасштабных боевых действий на Украине Ермак возглавлял украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе (ТКГ), куда также входили представители России и ОБСЕ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Кирилл Буданов Украина раскол переговоры Андрей Ермак
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Материалы по теме
Появились первые фото с переговоров по Украине в Женеве
Политика
В Женеве начались переговоры России, Украины и США
Политика
Обстановка на месте переговоров в Женеве. Трансляция
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Обсуждаем переговоры в Женеве по Украине на Радио РБК 18:10
ЦБ сохранил курс доллара ниже ₽77 Инвестиции, 18:07
Историческое золото Франции в биатлоне. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:05
Эксперты сравнили потенциал роста экономики в 2026 и 2027 годах
РАДИО
 Экономика, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Французские биатлонисты выиграли эстафету на Олимпиаде Спорт, 17:58
Переговоры России, США и Украины. Прямое включение РБК из Женевы Политика, 17:54
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В МВД назвали ошибочными сообщения о заборе слюны для теста на алкоголь Общество, 17:50
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Еще два каршеринговых сервиса включили в «белый список» Технологии и медиа, 17:37
ЦФА на вино: появился выпуск на ₽100 млн Инвестиции, 17:35
Что стоит знать об Аделии Петросян, которая сегодня выступит на Олимпиаде 17:32
Ozon утвердил дебютную программу облигаций на ₽100 млрд Инвестиции, 17:31
Презервативы с Олимпиады подорожали до €105 Спорт, 17:30