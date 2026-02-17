The Economist рассказал о расколе внутри делегации Украины на переговорах

Часть украинских переговорщиков во главе с Будановым склоняется к скорейшей мирной сделке при помощи США. Другая часть находится под влиянием уволенного Ермака и скептически относится к такому развитию событий

Фото: Екатерина Чеснокова / POOL / РИА Новости

Украинская делегация на фоне переговоров по урегулированию в Женеве, проходящих с 17 по 18 февраля, оказалась расколота на две части из-за разногласий по поводу сроков заключения мирной сделки. Об этом пишет The Economist.

Часть переговорщиков уверены, что интересы Украины будут наилучшим образом обеспечены быстрым соглашением при посредничестве США, и опасаются, что окно возможностей может скоро закрыться. Эту часть делегатов неформально возглавляет руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Другое крыло, как пишет The Economist, все еще находится под влиянием уволенного с поста главы офиса президента Андрея Ермака. Его последователи менее склонны к быстрому заключению мира при помощи Соединенных Штатов.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский балансирует между ними, сохраняя и свое мнение по этому вопросу.

Переговоры при участии России, Украины и США стартовали сегодня, 17 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пройдут в закрытом формате, без допуска прессы. По его словам, после первого дня переговоров новостей ждать не стоит, поскольку встреча продолжится на следующий день, 18 февраля.

В делегацию России вошли 15–20 человек. Ее возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В состав российской группы также входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник главного управления Генштаба России адмирал Игорь Костюков, возглавлявший российскую группу на переговорах в Абу-Даби. В украинскую переговорную группу вошли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Зеленский объявил об отставке Ермака вечером 28 ноября, утром того же дня у экс-главы офиса президента прошли обыски. Народный депутат Украины Ярослав Железняк утверждал, что Ермак причастен к коррупционным схемам в энергетическом секторе под началом Тимура Миндича, о расследовании в отношении которых объявило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Буданов возглавил офис президента с начала января 2026 года.

В интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру Зеленский рассказал, что имел свои причины на то, чтобы уволить Ермака. Президент отверг связь между увольнением и делом о коррупции.

Ермак официально возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией и США с ноября 2025 года. Шустер отметил, что экс-глава офиса президента конфликтовал с рядом западных дипломатов и «практически со всеми в окружении Зеленского». По словам журналиста, за день до того, как покинуть свой пост, Ермак обсуждал с президентом последний раунд переговоров с Соединенными Штатами, результатом которых стал мирный план из 20 пунктов. По словам Ермака, это план «не противоречит интересам» Украины и учитывает ее красные линии.

В 2019 году Ермак входил в избирательный штаб Зеленского, а после избрания был назначен помощником президента. Администрацию Ермак возглавил в 2020 году. Он курировал в том числе и внешнеполитические вопросы, играл ведущую роль в переговорах по урегулированию. Так, еще до начала полномасштабных боевых действий на Украине Ермак возглавлял украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе (ТКГ), куда также входили представители России и ОБСЕ.