Танкер «покидает французские воды после выплаты нескольких миллионов евро», сообщил глава МИДа. Ни он, ни прокуратура размер штрафа не уточнили. Москва отвергла какую-либо связь задержанного танкера с Россией

Фото: Manon Cruz / Reuters

Власти Франции приняли решение отпустить задержанный в январе нефтяной танкер Grinch. Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро в X.

Министр написал, что танкер «покидает французские воды после выплаты нескольких миллионов евро».

Французская прокуратура, префектура Буше-дю-Рон и Средиземноморская морская префектура Франции, в свою очередь, выпустили совместное заявление, где говорится, что «компания, владеющая судном, была приговорена судом Марселя в рамках процедуры признания вины к денежному штрафу в виде конфискации имущества».

Размер штрафа ведомства не уточнили.

Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море нефтяной танкер Grinch 22 января. Президент страны Эмманюэль Макрон утверждал, что судно «прибыло из России», следовало под поддельным флагом и находится под санкциями. Позднее французские власти применили в отношении танкера административный арест. Прокуратура страны заявила, что все члены экипажа Grinch — граждане Индии. Москва отвергла какую-либо связь задержанного танкера с Россией.

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшимся 29 января, Макрон сообщил ему, что из-за требований законодательства Франции он будет вынужден отпустить танкер. Французский президент также пообещал изменить законодательство, чтобы последующие задержанные танкеры, связанные с Россией, оставались арестованными во Франции.

Российский президент Владимир Путин в июне 2025 года подчеркнул, что попытки нанести России «какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам — в первую очередь для тех, кто пытается «нагадить».