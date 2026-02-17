Франция отпустила задержанный танкер Grinch после уплаты «миллионов евро»
Власти Франции приняли решение отпустить задержанный в январе нефтяной танкер Grinch. Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро в X.
Министр написал, что танкер «покидает французские воды после выплаты нескольких миллионов евро».
Французская прокуратура, префектура Буше-дю-Рон и Средиземноморская морская префектура Франции, в свою очередь, выпустили совместное заявление, где говорится, что «компания, владеющая судном, была приговорена судом Марселя в рамках процедуры признания вины к денежному штрафу в виде конфискации имущества».
Размер штрафа ведомства не уточнили.
Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море нефтяной танкер Grinch 22 января. Президент страны Эмманюэль Макрон утверждал, что судно «прибыло из России», следовало под поддельным флагом и находится под санкциями. Позднее французские власти применили в отношении танкера административный арест. Прокуратура страны заявила, что все члены экипажа Grinch — граждане Индии. Москва отвергла какую-либо связь задержанного танкера с Россией.
В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшимся 29 января, Макрон сообщил ему, что из-за требований законодательства Франции он будет вынужден отпустить танкер. Французский президент также пообещал изменить законодательство, чтобы последующие задержанные танкеры, связанные с Россией, оставались арестованными во Франции.
Российский президент Владимир Путин в июне 2025 года подчеркнул, что попытки нанести России «какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам — в первую очередь для тех, кто пытается «нагадить».
