Франция отпустила задержанный танкер Grinch после уплаты «миллионов евро»

Танкер «покидает французские воды после выплаты нескольких миллионов евро», сообщил глава МИДа. Ни он, ни прокуратура размер штрафа не уточнили. Москва отвергла какую-либо связь задержанного танкера с Россией
Фото: Manon Cruz / Reuters
Фото: Manon Cruz / Reuters

Власти Франции приняли решение отпустить задержанный в январе нефтяной танкер Grinch. Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро в X.

Министр написал, что танкер «покидает французские воды после выплаты нескольких миллионов евро».

Французская прокуратура, префектура Буше-дю-Рон и Средиземноморская морская префектура Франции, в свою очередь, выпустили совместное заявление, где говорится, что «компания, владеющая судном, была приговорена судом Марселя в рамках процедуры признания вины к денежному штрафу в виде конфискации имущества».

Размер штрафа ведомства не уточнили.

МИД отверг связь задержанного Францией танкера Grinch с Россией
Политика
Фото:Manon Cruz / Reuters

Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море нефтяной танкер Grinch 22 января. Президент страны Эмманюэль Макрон утверждал, что судно «прибыло из России», следовало под поддельным флагом и находится под санкциями. Позднее французские власти применили в отношении танкера административный арест. Прокуратура страны заявила, что все члены экипажа Grinch — граждане Индии. Москва отвергла какую-либо связь задержанного танкера с Россией.

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшимся 29 января, Макрон сообщил ему, что из-за требований законодательства Франции он будет вынужден отпустить танкер. Французский президент также пообещал изменить законодательство, чтобы последующие задержанные танкеры, связанные с Россией, оставались арестованными во Франции.

Российский президент Владимир Путин в июне 2025 года подчеркнул, что попытки нанести России «какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам — в первую очередь для тех, кто пытается «нагадить».

