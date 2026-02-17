Обстановка на месте переговоров в Женеве. Трансляция
Появилось видео с места переговоров в Женеве
В Женеве должны начаться переговоры России, США и Украины. Они пройдут в отеле InterContinental. Как выглядит место переговоров — в трансляции.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото
Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян