Аузан после приговора Варданяну пересказал его разговор с сыном

Аузан назвал трагической новостью приговор Варданяну, отметив, что бывший госминистр НКР — его ученик и бывший студент. Экономист пересказал разговор бизнесмена с сыном, состоявшийся после того, как Варданян попал в рейтинг Forbes

Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан рассказал Радио РБК о разговоре бывшего госминистра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна и его жены Вероники с их сыном после того, как издание Forbes объявило Варданяна миллиардером.

Когда именно состоялся разговор, Аузан не уточнил, отметив, что сыну бизнесмена тогда было 14 лет. Варданян впервые вошел в список богатейших россиян в 2011 году с состоянием $500 млн. В 2017-м журнал оценивал его в $950 млн, Варданян занял 99-ое место. Сейчас, по данным Forbes, состояние Варданяна и его семьи составляет $1,2 млрд.

«Рубен и Вероника, его жена, решили поговорить с 14-летним сыном и сказали ему: «Ты должен понимать, что эти деньги тебе не достанутся, потому что они будут потрачены на социальные фонды, эндаумент университетам и так далее». Знаете, что им сказал умный сын? Он сказал: «Понял, только долгов не оставляйте», — рассказал Аузан.

По словам экономиста, Варданян оставил долг, «связанный с тем, что вопрос, который сейчас решен юридически, должен быть решен человечески». «А суть-то вопроса понятна, в чем? Несколько десятилетий существовала непризнанная республика, с которой, между прочим, разные страны имели отношение. Была специальная группа по этому поводу. Поэтому надо бы довершить работу, связанную с освобождением тех людей, которые были правителями этой непризнанной республики», — подчеркнул Аузан. По мнению экономиста, без решения вопроса с последствиями конфликта в Карабахе прочный мир между Арменией и Азербайджаном вряд ли возможен.

Он отметил, что созданная Варданяном в 1991 году инвестиционная компания «Тройка Диалог» развилась в первый инвестиционный банк в стране, а Варданян создал «целую систему благотворительности».

Экономист напомнил, что хорошо знает бывшего госминистра Нагорного Карабаха, поскольку тот был его студентом и является его другом. «Поэтому для меня приговор Рубену — это, конечно, трагическое известие, хотя умом я понимал, что там не будет немедленного помилования», — добавил Аузан.

Варданяну 57 лет. Он сооснователь компании «Варданян, Бройтман и партнеры» и семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог».

Осенью 2022-го Варданян отказался от российского гражданства, уехал в Нагорный Карабах и возглавил там правительство. Он покинул этот пост в феврале 2023 года и остался жить в Степанакерте (теперь город называется Ханкенди). После военной операции Азербайджана в Карабахе, по итогам которой регион перешел под контроль Баку, Варданяна задержали при попытке выехать в Армению. Его обвинили в незаконном пересечении азербайджанской границы, финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и участии в их деятельности.

17 февраля Бакинский военный суд приговорил Варданяна к 20 годам лишения свободы. Обвинение просило назначить ему пожизненный срок. Семья бывшего госминистра Нагорного Карабаха в заявлении, переданном РБК, назвала приговор, вынесенный ему бакинским военным судом, «ужасающим, но ожидаемым».