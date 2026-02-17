 Перейти к основному контенту
Конфликт Армении и Азербайджана⁠,
Аузан после приговора Варданяну пересказал его разговор с сыном

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Сюжет
Радио РБК
Аузан назвал трагической новостью приговор Варданяну, отметив, что бывший госминистр НКР — его ученик и бывший студент. Экономист пересказал разговор бизнесмена с сыном, состоявшийся после того, как Варданян попал в рейтинг Forbes
Рубен&nbsp;Варданян
Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан рассказал Радио РБК о разговоре бывшего госминистра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна и его жены Вероники с их сыном после того, как издание Forbes объявило Варданяна миллиардером.

Когда именно состоялся разговор, Аузан не уточнил, отметив, что сыну бизнесмена тогда было 14 лет. Варданян впервые вошел в список богатейших россиян в 2011 году с состоянием $500 млн. В 2017-м журнал оценивал его в $950 млн, Варданян занял 99-ое место. Сейчас, по данным Forbes, состояние Варданяна и его семьи составляет $1,2 млрд.

«Рубен и Вероника, его жена, решили поговорить с 14-летним сыном и сказали ему: «Ты должен понимать, что эти деньги тебе не достанутся, потому что они будут потрачены на социальные фонды, эндаумент университетам и так далее». Знаете, что им сказал умный сын? Он сказал: «Понял, только долгов не оставляйте», — рассказал Аузан.

Суд в Баку приговорил миллиардера Рубена Варданяна к 20 годам
Политика
Рубен&nbsp;Варданян

По словам экономиста, Варданян оставил долг, «связанный с тем, что вопрос, который сейчас решен юридически, должен быть решен человечески». «А суть-то вопроса понятна, в чем? Несколько десятилетий существовала непризнанная республика, с которой, между прочим, разные страны имели отношение. Была специальная группа по этому поводу. Поэтому надо бы довершить работу, связанную с освобождением тех людей, которые были правителями этой непризнанной республики», — подчеркнул Аузан. По мнению экономиста, без решения вопроса с последствиями конфликта в Карабахе прочный мир между Арменией и Азербайджаном вряд ли возможен.

Он отметил, что созданная Варданяном в 1991 году инвестиционная компания «Тройка Диалог» развилась в первый инвестиционный банк в стране, а Варданян создал «целую систему благотворительности».

Экономист напомнил, что хорошо знает бывшего госминистра Нагорного Карабаха, поскольку тот был его студентом и является его другом. «Поэтому для меня приговор Рубену — это, конечно, трагическое известие, хотя умом я понимал, что там не будет немедленного помилования», — добавил Аузан.

Варданяну 57 лет. Он сооснователь компании «Варданян, Бройтман и партнеры» и семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог».

Осенью 2022-го Варданян отказался от российского гражданства, уехал в Нагорный Карабах и возглавил там правительство. Он покинул этот пост в феврале 2023 года и остался жить в Степанакерте (теперь город называется Ханкенди). После военной операции Азербайджана в Карабахе, по итогам которой регион перешел под контроль Баку, Варданяна задержали при попытке выехать в Армению. Его обвинили в незаконном пересечении азербайджанской границы, финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и участии в их деятельности.

17 февраля Бакинский военный суд приговорил Варданяна к 20 годам лишения свободы. Обвинение просило назначить ему пожизненный срок. Семья бывшего госминистра Нагорного Карабаха в заявлении, переданном РБК, назвала приговор, вынесенный ему бакинским военным судом, «ужасающим, но ожидаемым».

 

Персоны
Алина Нафикова
Рубен Варданян Армения Азербайджан Нагорный Карабах Александр Аузан
Рубен Варданян фото
Рубен Варданян
предприниматель, политик
25 мая 1968 года
