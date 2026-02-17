 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Умер правозащитник и экс-кандидат в президенты США Джесси Джексон

Джексон был соратником Мартина Лютера Кинга, боролся за равенство и выступал против расовой сегрегации. Он дважды баллотировался на пост президента от демократов, но проиграл праймериз
Джесси Джексон
Джесси Джексон (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Священник, лидер движения за гражданские права и дважды кандидат в президенты США от Демократической партии Джесси Джексон умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление его семьи.

Джексон умер 17 февраля в окружении членов семьи.

Джесси Луис Джексон родился 8 октября 1941 года в Гринвилле, штат Южная Каролина. Правозащитник со времен студенчества выступал против расовой сегрегации и продвигал идею о равенстве. Он был соратником Мартина Лютера Кинга.

После убийства последнего перешел в политику. В 1984 и 1988 годах баллотировался на пост президента от Демократической партии, одержав победу на нескольких праймериз. Главной идеей его кампаний также было углубление равенства для различных расовых меньшинств, рабочего класса и женщин.

Был вторым чернокожим американцем, начавшим общенациональную президентскую кампанию. При первой попытке, когда кандидатом от демократов в итоге был избран экс-вице-президент Уолтер Мондейл, занял третье место на праймериз, а в 1988-м — второе, уступив только бывшему губернатору Массачусетса Майклу Дукакису.

Чиновников в США обязали доносить на применяющих политику равенства
Политика
Фото:Drew Angerer / Getty Images

В 1990-х годах занимал должность специального посланника США в Африке. В качестве «теневого сенатора» от Вашингтона, как отмечает CNBC, лоббировал предоставление статуса штата округу Колумбия, где находится американская столица.

В 1980-х и 1990-х годах Джексон добился освобождения десятков заложников и заключенных из-за рубежа. Активно защищал права избирателей и представителей движения ЛГБТ (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В 2017-м у Джексона диагностировали болезнь Паркинсона. В августе 2021 года он и его жена были госпитализированы с коронавирусом, правозащитник провел в больнице около месяца.

В последние годы жизни он практически не появлялся на политической арене и не играл видной роли в рядах борцов за гражданские права, однако продолжал отстаивать свои убеждения, отмечает CNBC.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
кандидат в президенты правозащитник равенство некролог
Материалы по теме
Чиновников в США обязали доносить на применяющих политику равенства
Политика
Более половины россиян увидели в обществе несправедливое неравенство
Общество
FT рассказала о «К-образной экономике» Трампа и росте неравенства в США
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Соревнования перенесли из-за снегопада. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:04
Обстановка на месте переговоров в Женеве. Трансляция Политика, 15:00
Опубликована полная программа Форума будущих технологий – 2026 Пресс-релиз, 15:00
Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна Технологии и медиа, 14:59
Apple выпустила iOS 26.4 beta 1. Какие функции порадуют владельцев iPhone Life, 14:57
Многие корейцы уверены, что бывшего президента признают виновным Общество, 14:55
В МОК заявили об отсутствии запрета Тутберидзе помогать Петросян на Играх Спорт, 14:53
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Средний возраст жителей Евросоюза вырос до 44,9 года Общество, 14:49
HR тратит лишнее: 3 ошибки, которые съедают бюджет компании Образование, 14:47
Минфин назвал ежегодные траты россиян на ставки Общество, 14:46
Когда в России заблокируют иностранные криптобиржи. Мнения экспертов Крипто, 14:42
Экс-губернатора Смирнова поставили на учет в СИЗО как склонного к суициду Политика, 14:39
С марта в России вступит в силу новый ГОСТ на отделку в новостройках Общество, 14:38
Аузан после приговора Варданяну пересказал его разговор с сыном
РАДИО
 Политика, 14:38