Умер правозащитник и экс-кандидат в президенты США Джесси Джексон

Джексон был соратником Мартина Лютера Кинга, боролся за равенство и выступал против расовой сегрегации. Он дважды баллотировался на пост президента от демократов, но проиграл праймериз

Джесси Джексон (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Священник, лидер движения за гражданские права и дважды кандидат в президенты США от Демократической партии Джесси Джексон умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление его семьи.

Джексон умер 17 февраля в окружении членов семьи.

Джесси Луис Джексон родился 8 октября 1941 года в Гринвилле, штат Южная Каролина. Правозащитник со времен студенчества выступал против расовой сегрегации и продвигал идею о равенстве. Он был соратником Мартина Лютера Кинга.

После убийства последнего перешел в политику. В 1984 и 1988 годах баллотировался на пост президента от Демократической партии, одержав победу на нескольких праймериз. Главной идеей его кампаний также было углубление равенства для различных расовых меньшинств, рабочего класса и женщин.

Был вторым чернокожим американцем, начавшим общенациональную президентскую кампанию. При первой попытке, когда кандидатом от демократов в итоге был избран экс-вице-президент Уолтер Мондейл, занял третье место на праймериз, а в 1988-м — второе, уступив только бывшему губернатору Массачусетса Майклу Дукакису.

В 1990-х годах занимал должность специального посланника США в Африке. В качестве «теневого сенатора» от Вашингтона, как отмечает CNBC, лоббировал предоставление статуса штата округу Колумбия, где находится американская столица.

В 1980-х и 1990-х годах Джексон добился освобождения десятков заложников и заключенных из-за рубежа. Активно защищал права избирателей и представителей движения ЛГБТ (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В 2017-м у Джексона диагностировали болезнь Паркинсона. В августе 2021 года он и его жена были госпитализированы с коронавирусом, правозащитник провел в больнице около месяца.

В последние годы жизни он практически не появлялся на политической арене и не играл видной роли в рядах борцов за гражданские права, однако продолжал отстаивать свои убеждения, отмечает CNBC.