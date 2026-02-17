Экс-генерал США рассказал, как может выглядеть атака НАТО на Калининград

Экс-генерал США Бен Ходжес рассказал, какой может быть атака НАТО на Калининград

По мнению Ходжеса, в случае конфликта с Россией НАТО немедленно атакует Калининград. Москва не раз отрицала агрессивные намерения в отношении стран Европы

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В случае вооруженного конфликта России и НАТО альянс нейтрализовал бы российские силы в Калининграде в первые 24 часа, высказал мнение в интервью Die Welt бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, военный эксперт по вопросам безопасности Бен Ходжес.

Он считает, что в случае начала конфликта НАТО предпримет такую атаку.

«Я почти уверен, что Калининград был бы выведен из строя в первые 24 часа. Об этом говорили и другие командующие. Я не имею в виду ввод туда сухопутных войск — речь о применении кинетических и некинетических средств воздействия, чтобы нейтрализовать Калининград как военный фактор сдерживания для России», — сказал Ходжес.

Кроме этого, экс-генерал выразил уверенность, что у НАТО есть «очень точная картина» сил авиации и флота, дальнобойных средств поражения и ПВО в Калининграде.

«Я представляю себе некинетические средства воздействия так: использование кибератак и радиоэлектронной борьбы, чтобы вывести из строя как можно больше вооружений, особенно ПВО и дальнобойные системы, лишив российские ВКС или флот возможности действовать оттуда. Затем я допускаю применение кинетических дальнобойных высокоточных средств — артиллерии или ракет по ключевым объектам в Калининграде», — предположил эксперт.

По его мнению, союзники в регионе могут нанести существенных ущерб Калининграду без помощи США. Ходжес считает, что Польша сразу же участвовала бы в ударах по городу.

«Есть и другие направления, где можно оказывать давление на Россию, например Кольский полуостров на крайнем севере России, рядом с Норвегией и Финляндией», — добавил эксперт.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что появление на Балтике многонациональной группировки НАТО, рассчитанной на наступательные действия, осложняет обстановку для России в регионе. Он также отметил, что планы НАТО, в частности, подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов и диверсии на подводных коммуникациях.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что у России «нет никаких агрессивных намерений» в отношении государств Европы. Заявления о возможном начале конфликта с НАТО по инициативе Москвы президент назвал бредом.