Эксперты увидели в составе российской делегации отсылку к Стамбулу

Расширение состава российской переговорной делегации и включение в нее помощника президента России Владимира Мединского свидетельствует о качественно ином уровне переговоров, заявила в эфире Радио РБК заведующая кафедрой культуры мира и демократии ЮНЕСКО Мария Гордеева. По ее словам, достигнут определенный прогресс в технических консультациях по процедурам завершения конфликта, и процесс переходит на политический уровень.

Кроме того, обновленный состав делегации может указывать на возвращение к «повестке Стамбула» 2025 года, отметила Гордеева.

«То есть это возвращение политических проблем урегулирования как правило. Как говорят наши с вами руководители, это прежде всего решение первопричин, в той степени, в которой сейчас это возможно обсуждать и решать. И я надеюсь, что будет сделано максимум — и договоренности, и, соответственно, решений в этом плане», — сказала она.

Отвечая на вопрос, означает ли присоединение Мединского к делегации его полномочия согласовывать компромиссы, Гордеева ответила утвердительно, уточнив, что речь может идти о тактических компромиссах.

«Единственное, мы с вами понимаем, что это будут тактические компромиссы. Все остальное согласуется, я думаю, с президентом непосредственно. Но особый статус Мединского тем и хорош, что он имеет прямую коммуникацию и контакт с нашим президентом. Это очень важно как элемент переговорной стратегии, и это очень важно с точки зрения возможных вариантов сценариев регулирования», — пояснила она.

В свою очередь, старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская связала расширение делегации с преемственностью линии России, заложенной еще в 2022 году. По ее мнению, это также демонстрирует попытку обсудить более широкий круг вопросов с учетом текущих реалий, о которых ранее заявлял президент Владимир Путин. При этом ждать прорыва по итогам переговоров в Женеве преждевременно — достижением может стать формулирование общих принципов, полагает эксперт.

Что касается фигуры Мединского, Богуславская считает, что для Запада его появление в делегации сигнализирует о жесткой позиции Москвы. «Дело в том, что если мы обратимся к тому, как фигуру Владимира Мединского обсуждают в странах Запада, то он представляется сторонником жесткой линии. То есть от его участия, по всей видимости, страны Запада, напротив, ожидают такого ужесточения оппозиции России. Поэтому мне думается, что здесь каких-то компромиссов определенно никто не ждет», — резюмировала она.

17 февраля в Женеве начинаются двухдневные переговоры России и Украины при посредничестве США. Российская переговорная группа будет работать в расширенном составе — по информации ТАСС, в нее войдут не менее 20 человек. Делегацию возглавит Мединский, известно об участии в ней заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина. Они оба вели прямые переговоры с Украиной в 2025 году — тогда с мая по июль прошло три раунда встреч в Стамбуле.

В состав украинской делегации вошли глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, глава СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.