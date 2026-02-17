Третий раунд переговоров по Украине в Женеве. Главное

В Женеве сегодня начнется третий раунд переговоров по украинскому урегулированию, он продлится два дня. Как и предыдущие встречи в ОАЭ, его закрыли для прессы. Состав делегаций, темы обсуждений — в материале РБК

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Женеве сегодня начнется третий раунд переговоров России, Украины и США об урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Он пройдет 17 и 18 февраля. В предыдущий раз стороны встречались в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля.

МИД Швейцарии предупредил, что обсуждения пройдут в закрытом для прессы формате: журналистам будут доступны видеозаписи прибытия делегаций и фотографии начала переговоров. В российском МИДе сообщили, что участники договорились «работать в режиме тишины, не допуская утечек».

Что известно о составе делегаций

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский (он представлял Россию на переговорах в 2022 году и в раунде стамбульских встреч 2025 года, но во встречах в Абу-Даби не участвовал). Также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба адмирал Игорь Костюков, который представлял российскую сторону на переговорах в ОАЭ. В этот раз переговорная группа работает в более широком составе — как писали ТАСС и «РИА Новости», она состоит из 15–20 человек.

Video

В Женеву прибыл также спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев — как сообщили в Кремле, «он работает по отдельному треку», в рамках российско-американской группы по экономическим вопросам.

Украину представляют глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов и глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

От Соединенных Штатов во встрече участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. В Женеве они же примут участие в переговорах о ядерной сделке с Ираном.

Что обсуждают в Женеве

Кремль сообщал, что, в отличие от ОАЭ, где речь шла о вопросах безопасности, в Швейцарии будет затронут более широкий спектр тем, «включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем». «РИА Новости» и ТАСС передавали со ссылкой на источники, что обсуждаться будут военные, политические и гуманитарные вопросы, тема Запорожской АЭС и энергетическое перемирие.

Украинская сторона хочет сосредоточиться на гарантиях для Киева после завершения боевых действий. «Важно, чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления», — говорил Зеленский. Умеров сообщал, что Киев планирует поднять вопрос о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Чего ждут стороны от переговоров

Результаты встреч должны соответствовать рамкам, созданным на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По словам замминистра, на Аляске президенты Дональд Трамп и Владимир Путин достигли принципиальных пониманий о путях урегулирования. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что компромиссы не могут касаться «ключевых, базовых принципов, от которых зависят жизнь государства и, самое главное, жизнь миллионов людей».

Зеленский в преддверии переговоров заявил, что США рассчитывают добиться завершения конфликта до начала лета, и не исключил, что Вашингтон будет давить на стороны для решения этого вопроса. Американский госсекретарь Марко Рубио это опроверг и назвал Соединенные Штаты «единственной страной на земле, которая может заставить обе стороны обсудить возможность прекращения этой войны на переговорных условиях». В то же время Трамп призвал Украину побыстрее проявить сговорчивость.

Как прошли предыдущие переговоры в ОАЭ

Все три стороны назвали переговоры в Абу-Даби конструктивными. Россия и Украина договорились об обмене пленными, он прошел по формуле «157 на 157». Кроме того, Москва и Вашингтон условились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами, сообщили в европейском командовании Вооруженных сил США.

В то же время решить фундаментальные противоречия не удалось. Как сообщило Politico, переговорщики согласовали, как установить прекращение огня и какой может быть демилитаризованная зона после перемирия, однако не договорились насчет территориального вопроса. Россия требует, чтобы ВСУ ушли из неподконтрольной ей части Донбасса, Украина это требование отвергает, предлагая исходить из нынешней линии соприкосновения.