Семья Варданяна назвала «ужасающим» приговор азербайджанского суда

Обвинение просило приговорить бывшего российского бизнесмена и экс-госминистра Карабаха к пожизненному сроку. В Азербайджане его обвинили в финансировании терроризма и поддержке «незаконных вооруженных формирований»

Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Семья бывшего госминистра Нагорного Карабаха бизнесмена Рубена Варданяна в заявлении, переданном РБК, назвала приговор, вынесенный ему Бакинским военным судом, «ужасающим, но ожидаемым». Сегодня предпринимателя и политика приговорили к 20 годам заключения.

«Слушания проходили за закрытыми дверями и в условиях, несовместимых со стандартами справедливого судебного разбирательства не только по меркам международного права, но даже и законодательства Азербайджана... Все, кто лично знает Рубена или профессионально с ним взаимодействовал, понимают абсурдность и несостоятельность предъявленных ему обвинений. Судили не только Рубена и армянских заключенных — приговор вынесен всему армянскому народу», — говорится в их заявлении.

Семья предпринимателя подчеркнула, что продолжит бороться за его освобождение.

Варданяну 57 лет. Forbes оценивает состояние Варданяна и его семьи в $1,2 млрд. Он сооснователь компании «Варданян, Бройтман и партнеры» и семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог».

Во время боевых действий в Карабахе в 2020 году бизнесмен обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в разрешении конфликта. Осенью 2022-го он отказался от российского гражданства, уехал в Нагорный Карабах и возглавил там правительство. Варданян покинул этот пост в феврале 2023 года. Он остался жить в Степанакерте. После военной операции Азербайджана в Карабахе, по итогам которой Баку вернул регион под свой контроль, Варданяна задержали при попытке выехать в Армению. Его обвинили в незаконном пересечении азербайджанской границы, финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и участии в их деятельности.