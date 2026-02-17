 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Обстановка у места проведения переговоров России, США и Украины. Видео

Появилось видео с места проведения переговоров России, США и Украины

Обстановка у места проведения переговоров России, США и Украины. Видео
Video

Во вторник пройдут переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта. Они запланированы в отеле InterContinental. Российская делегация уже приехала в Женеву. Обстановка у отеля, где пройдут переговоры, попала на видео.

Чего ожидать от переговоров России, США и Украины в Женеве
Политика
Владимир Мединский

