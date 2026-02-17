Политика,
0
Обстановка у места проведения переговоров России, США и Украины. Видео
Появилось видео с места проведения переговоров России, США и Украины
Во вторник пройдут переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта. Они запланированы в отеле InterContinental. Российская делегация уже приехала в Женеву. Обстановка у отеля, где пройдут переговоры, попала на видео.
