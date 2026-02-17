 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Украинские военные начнут обучать боевому опыту немецких солдат

Сюжет
Военная операция на Украине
Такое соглашение Писториус и Зеленский подписали 13 февраля. Ожидается, что украинские военные будут обучать солдат применению беспилотников и поделятся с ними опытом использования немецкой техники
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Минобороны Германии планирует привлечь украинских военных к обучению солдат бундесвера. Соответствующее соглашение 13 февраля подписали глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Der Spiegel.

В военных кругах сообщили изданию, что переговоры о том, как Германия сможет извлечь пользу из фронтового опыта украинской армии, ведутся с 2025 года. По словам представителя сухопутных сил, планируется «интегрировать опыт украинских солдат в учебный процесс в училищах и учебных центрах армии».

Как ожидается, украинские военные будут передавать немецким солдатам практические знания, в том числе опыт применения беспилотников и защиты от атак.

«Никто в НАТО сейчас не обладает таким боевым опытом, как Украина, мы должны его использовать», — подчеркнули офицеры, отметив «важнейший опыт» ВСУ в применении и борьбе с дронами.

В кругах бундесвера также сообщили, что немецкие солдаты смогут многое узнать об опыте использования немецких систем вооружения на Украине.

Издание уточнило, что в настоящее время пока не ясно, как будет проходить обучение. Однако в случае успеха предполагается, что Украина как можно скорее направит своих опытных военных в Германию для проведения работы с подразделениями сухопутных сил.

Из-за проблем Украины с мобилизацией военных издание предполагает, что для начала инструкторы будут приезжать в Германию на несколько недель.

Агентство DPA со ссылкой на представителя бундесвера также сообщило о договоренности между Украиной и Германией обучать немецких военных. «План состоит в том, чтобы использовать опыт украинских солдат в армейской подготовке, особенно в военных училищах», — заявил источник.

Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

До этого Германия сама организовывала обучение украинских солдат. В 2023 году военные ВСУ прошли обучение в ФРГ по использованию немецких танков Leopard 2. Учения проходили с февраля по март. Солдаты отрабатывали удары по целям на расстоянии 2 км, переговоры по радиосвязи. В ходе учений было уничтожено от 82 до 85% целей.

В мае того же года были организованы учения украинских военных в Германии на американских танках M1 Abrams. Солдаты отрабатывали базовые военные задачи, такие как стрельба и оказание медицинской помощи, также прошли тренировки на уровне взвода и роты.

А в августе 2023 года статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер говорил о планах Германии до конца года обучить на своей территории 10 тыс. украинских военнослужащих.

Москва осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

