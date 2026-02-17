Украинские военные начнут обучать боевому опыту немецких солдат
Минобороны Германии планирует привлечь украинских военных к обучению солдат бундесвера. Соответствующее соглашение 13 февраля подписали глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Der Spiegel.
В военных кругах сообщили изданию, что переговоры о том, как Германия сможет извлечь пользу из фронтового опыта украинской армии, ведутся с 2025 года. По словам представителя сухопутных сил, планируется «интегрировать опыт украинских солдат в учебный процесс в училищах и учебных центрах армии».
Как ожидается, украинские военные будут передавать немецким солдатам практические знания, в том числе опыт применения беспилотников и защиты от атак.
«Никто в НАТО сейчас не обладает таким боевым опытом, как Украина, мы должны его использовать», — подчеркнули офицеры, отметив «важнейший опыт» ВСУ в применении и борьбе с дронами.
В кругах бундесвера также сообщили, что немецкие солдаты смогут многое узнать об опыте использования немецких систем вооружения на Украине.
Издание уточнило, что в настоящее время пока не ясно, как будет проходить обучение. Однако в случае успеха предполагается, что Украина как можно скорее направит своих опытных военных в Германию для проведения работы с подразделениями сухопутных сил.
Из-за проблем Украины с мобилизацией военных издание предполагает, что для начала инструкторы будут приезжать в Германию на несколько недель.
Агентство DPA со ссылкой на представителя бундесвера также сообщило о договоренности между Украиной и Германией обучать немецких военных. «План состоит в том, чтобы использовать опыт украинских солдат в армейской подготовке, особенно в военных училищах», — заявил источник.
До этого Германия сама организовывала обучение украинских солдат. В 2023 году военные ВСУ прошли обучение в ФРГ по использованию немецких танков Leopard 2. Учения проходили с февраля по март. Солдаты отрабатывали удары по целям на расстоянии 2 км, переговоры по радиосвязи. В ходе учений было уничтожено от 82 до 85% целей.
В мае того же года были организованы учения украинских военных в Германии на американских танках M1 Abrams. Солдаты отрабатывали базовые военные задачи, такие как стрельба и оказание медицинской помощи, также прошли тренировки на уровне взвода и роты.
А в августе 2023 года статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер говорил о планах Германии до конца года обучить на своей территории 10 тыс. украинских военнослужащих.
Москва осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.
