Российская делегация прибыла в Женеву для переговоров по Украине

Борт российской делегации приземлился в Женеве. Переговоры пройдут 17–18 февраля. Кремль сообщал, что, в отличие от встреч в Абу-Даби, обсуждаться будет более широкий спектр вопросов

Video

Самолет с российской делегацией, которую возглавляет помощник президента Владимир Мединский, прибыл в Женеву, сообщил РБК источник в делегации. Кадры прилета самолета публикует RUPTLY.

17–18 февраля в городе пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию между Москвой и Киевом. МИД Швейцарии сообщал, что они будут закрыты для прессы: журналистам будут доступны видеозаписи прибытия делегаций и фотографии начала переговоров.

Мединский представлял Россию на переговорах в 2022 году и в раунде стамбульских встреч 2025 года. На переговорах в Женеве от российской стороны также будут участвовать замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, который был главой российской делегации на встречах в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля.

Всего в российскую делегацию вошли 15–20 человек, писали ТАСС и «РИА Новости», уточняя, что это связано с большим количеством тем, которые предстоит обсудить. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Женеве запланирован более широкий спектр тем для обсуждения, чем в Абу-Даби, в том числе вопрос территорий.

В Женеве будет присутствовать и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев — как сообщили в Кремле, «он работает по отдельному треку», в рамках российско-американской группы по экономическим вопросам.

Делегацию Украины возглавляет руководитель офиса президента страны Кирилл Буданов. Также в ее состав вошли заместитель Буданова Сергей Кислица, глава СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и другие. В числе представителей США на переговорах будут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, передавал Reuters.