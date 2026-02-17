Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

Россия оценивает заявление пяти стран об отравлении Навального «как очередную информационную атаку», заявил постпред при ОЗХО. Кремль назвал обвинения предвзятыми и ни на чем не основанными, МИД — информационным вбросом

Здание организации по запрещению химического оружия (Фото: Pan Zhi / Xinhua / Global Look Press)

Россия направила ноту в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой отвергла обвинения пяти европейских стран в отравлении основателя ФБК (признан иноагентом, нежелательной организацией, экстремистской и террористической и запрещен в России) Алексея Навального, сообщил ТАСС постпред при организации Владимир Тарабрин.

«Категорически отвергли вздорные инсинуации в наш адрес. При этом отметили, что РФ всегда готова к предметному экспертному разговору с фактами на руках», — сказал он. Россия попросила техсекретариат распространить ноту среди всех стран — участниц Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО).

Токсины, включая эпибатидин, который, согласно заявлению пяти стран, обнаружили в образцах биоматериалов Навального, не могут быть предметом дискуссии ОЗХО, поскольку регулируются не КЗХО, а другим договором — Конвенцией о запрещении бактериологического и токсинного оружия, добавил Тарабрин. Постпред указал, что российская сторона оценивает заявление пяти стран о Навальном «как очередную информационную атаку».

Алексей Навальный умер, отбывая наказание в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе. ФСИН сообщила о его смерти 16 февраля 2024 года. По данным ведомства, Навальному стало плохо после прогулки и он потерял сознание, медработники колонии и прибывшая скорая пытались реанимировать его, но безуспешно. Согласно свидетельству о смерти, Навальный умер по естественным причинам.

14 февраля Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерланды заявили, что, согласно результатам лабораторного исследования, «с высокой долей вероятности» причиной смерти оппозиционера стал эпибатидин — яд, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Главы МИД пяти стран также заявили, что сообщили ОЗХО «о вопиющем нарушении» российской стороной Конвенции о химическом оружии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти утверждения «информационным вбросом с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада». Пресс-секретарь президета Дмитрий Песков заявил, что обвинения предвзяты и ни на чем не основаны, Россия их решительно отвергает.