Трамп призвал Украину стать более сговорчивой

Трамп посоветовал Украине как можно скорее сесть за стол переговоров, отвечая на вопрос об ожиданиях от встреч в Женеве. Зеленский заявлял о сигналах от США о необходимости уступок со стороны Украины

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Украине следует побыстрее проявить сговорчивость на переговорах по мирному урегулированию, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу. Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели [за стол переговоров]», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его ожиданиях от предстоящего раунда переговоров в Женеве.

Встречи пройдут 17-18 февраля. Главой российской делегации стал помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную команду Москвы на встречах в Стамбуле в 2022-м и 2025-м. В Кремле объяснили участие Мединского тем, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр тем, включая территории, чем на прошедших раундах в Абу-Даби.

Источник ТАСС сообщил, что на предстоящих переговорах стороны попытаются согласовать «конкретные рамочные принципы, которые обрастут наполнением». Также агентство писало, что среди тем встречи может быть «энергетическое перемирие».

Российская делегация вылетела в Женеву поздним вечером 16 февраля. Со стороны США в переговорах примут участие спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, они также уже вылетели в Женеву. Украинская делегация отправилась туда утром 16 февраля, сообщал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, который входит в переговорную группу.

Переговоры с американской делегацией проведет также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Территориальный вопрос остается одним из сложнейших. Москва требует вывода украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания их, а также Крыма в составе России. Киев публично отказывается идти на уступки, однако The Atlantic писала, что украинский президент Владимир Зеленский, возможно, готов к отказу от контроля над Донбассом.

Сам Зеленский говорил, что от Вашингтона поступают сигналы о том, что именно Киев должен пойти на уступки. The New York Times сообщала, что администрация президента США усиливает давление на Украину ради уступок по Донбассу и завершения конфликта к началу лета.