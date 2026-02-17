Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Украине следует побыстрее проявить сговорчивость на переговорах по мирному урегулированию, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.
«Пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу. Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели [за стол переговоров]», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его ожиданиях от предстоящего раунда переговоров в Женеве.
Встречи пройдут 17-18 февраля. Главой российской делегации стал помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную команду Москвы на встречах в Стамбуле в 2022-м и 2025-м. В Кремле объяснили участие Мединского тем, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр тем, включая территории, чем на прошедших раундах в Абу-Даби.
Источник ТАСС сообщил, что на предстоящих переговорах стороны попытаются согласовать «конкретные рамочные принципы, которые обрастут наполнением». Также агентство писало, что среди тем встречи может быть «энергетическое перемирие».
Российская делегация вылетела в Женеву поздним вечером 16 февраля. Со стороны США в переговорах примут участие спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, они также уже вылетели в Женеву. Украинская делегация отправилась туда утром 16 февраля, сообщал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, который входит в переговорную группу.
Переговоры с американской делегацией проведет также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Территориальный вопрос остается одним из сложнейших. Москва требует вывода украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания их, а также Крыма в составе России. Киев публично отказывается идти на уступки, однако The Atlantic писала, что украинский президент Владимир Зеленский, возможно, готов к отказу от контроля над Донбассом.
Сам Зеленский говорил, что от Вашингтона поступают сигналы о том, что именно Киев должен пойти на уступки. The New York Times сообщала, что администрация президента США усиливает давление на Украину ради уступок по Донбассу и завершения конфликта к началу лета.
