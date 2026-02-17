Рубио и Хегсет рассказали, как из-за проблем ВПК в США «проигрывают все»

Проблемы в американском ОПК ведут к тому, что «проигрывают все» — и США с перегруженными производственными линиями, и партнеры, которые годами ожидают выполнения заказов, заявили Рубио и Хегсет. Решением станет указ Трампа

Проблемы американского оборонно-промышленного комплекса приводят к тому, что «проигрывают все» — как США, так и иностранные заказчики, заявили в статье для USA Today глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио.

Они отметили, что американские оборонные компании в условиях нехватки производственных мощностей должны уделять приоритетное внимание обеспечению потребностей США, а союзники и партнеры Штатов часто ожидают выполнения своих заказов длительное время, что может приводить к тому, что они обращаются к другим поставщикам.

«Следствием этого является система, в которой проигрывают все: Америка располагает ограниченным количеством перегруженных производственных линий, производящих дорогостоящие, ультрасовременные системы вооружения, на создание которых уходит много времени, а иностранным правительствам обещаны возможности, которые, как они надеются, появятся со временем», — пишут Хегсет и Рубио.

По их мнению, решение проблемы заключается в «более тесной увязке нашего дипломатического аппарата с оборонно-промышленной базой». Шеф Пентагона и госсекретарь напомнили об указе президента США Дональда Трампа от 6 февраля о стратегии «Америка прежде всего» в продажах оружия союзникам.

Эта концепция предполагает, что правительство США будет выбирать «приоритетное сотрудничество с партнерами, которые инвестировали в собственную самооборону и играют критически важную роль или находятся в регионе, имеющем географическое значение для реализации стратегии национальной безопасности». Стратегия нацелена на сокращение бюрократических задержек и повышение прозрачности процесса.

Рубио и Хегсет считают, что такая стратегия «оживит» американскую оборонно-промышленную базу за счет роста и увеличения производственных мощностей, а также высвободит дополнительные средства на внутренние расходы, в том числе на обеспечение нацбезопаности. «Это делает Арсенал Свободы реальным, когда наши союзники получат мощное оружие, поставляемое в установленные сроки, которое они смогут использовать для сдерживания угроз, а не просто векселя и очереди», — заявили они.