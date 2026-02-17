 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рубио и Хегсет рассказали, как из-за проблем ВПК в США «проигрывают все»

Проблемы в американском ОПК ведут к тому, что «проигрывают все» — и США с перегруженными производственными линиями, и партнеры, которые годами ожидают выполнения заказов, заявили Рубио и Хегсет. Решением станет указ Трампа

Проблемы американского оборонно-промышленного комплекса приводят к тому, что «проигрывают все» — как США, так и иностранные заказчики, заявили в статье для USA Today глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио.

Они отметили, что американские оборонные компании в условиях нехватки производственных мощностей должны уделять приоритетное внимание обеспечению потребностей США, а союзники и партнеры Штатов часто ожидают выполнения своих заказов длительное время, что может приводить к тому, что они обращаются к другим поставщикам.

«Следствием этого является система, в которой проигрывают все: Америка располагает ограниченным количеством перегруженных производственных линий, производящих дорогостоящие, ультрасовременные системы вооружения, на создание которых уходит много времени, а иностранным правительствам обещаны возможности, которые, как они надеются, появятся со временем», — пишут Хегсет и Рубио.

По их мнению, решение проблемы заключается в «более тесной увязке нашего дипломатического аппарата с оборонно-промышленной базой». Шеф Пентагона и госсекретарь напомнили об указе президента США Дональда Трампа от 6 февраля о стратегии «Америка прежде всего» в продажах оружия союзникам.

Госдеп США одобрил военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд
Политика

Эта концепция предполагает, что правительство США будет выбирать «приоритетное сотрудничество с партнерами, которые инвестировали в собственную самооборону и играют критически важную роль или находятся в регионе, имеющем географическое значение для реализации стратегии национальной безопасности». Стратегия нацелена на сокращение бюрократических задержек и повышение прозрачности процесса.

Рубио и Хегсет считают, что такая стратегия «оживит» американскую оборонно-промышленную базу за счет роста и увеличения производственных мощностей, а также высвободит дополнительные средства на внутренние расходы, в том числе на обеспечение нацбезопаности. «Это делает Арсенал Свободы реальным, когда наши союзники получат мощное оружие, поставляемое в установленные сроки, которое они смогут использовать для сдерживания угроз, а не просто векселя и очереди», — заявили они.

Полина Мартынова
Марко Рубио Пит Хегсет ОПК США оборонная промышленность
Марко Рубио
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Пит Хегсет
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
