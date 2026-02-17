 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Женеве пройдет новый раунд переговоров России и Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Предыдущие переговоры по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби 4–5 февраля. На новые переговоры вынесен «более широкий спектр вопросов», сообщал Кремль

Новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в швейцарском городе Женева 17–18 февраля. Предыдущие переговоры по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби 4–5 февраля.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Он представлял Россию на переговорах как в 2022-м, так и в возобновленном раунде стамбульских встреч 2025 года. В российскую делегацию вошли 15–20 человек, писали ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Собеседник последнего уточнил, что это связано с большим количеством тем, которые предстоит обсудить. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на встречах в Абу-Даби речь шла в основном о вопросах безопасности. На переговоры в Женеве запланирован более широкий спектр тем для обсуждения, в том числе вопрос территорий.

Российская делегация вылетела в Женеву поздним вечером 16 февраля. По данным портала FlightRadar24, самолет специального летного отряда (СЛО) с бортовым номером RA-96018 «Россия» вылетел из Внуково в Женеву около 23:00 мск. 

Кремль анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Женеве
Политика
Фото:Roaming Pictures / Shutterstock

Со стороны США в переговорах примут участие спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. В тот же день перед Женевой у них запланирована встреча с представителями Ирана в Омане, пишет Reuters. Также переговоры с американской делегацией проведет спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В украинскую делегацию войдут секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Андрей Гнатов, глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел 4–5 февраля в Абу-Даби. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры «конструктивными». Такую же точку зрения выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. После переговоров Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «157 на 157».

Одним из наиболее сложных вопросов остается территориальный. Россия настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин говорил, что регион исторически является частью России и будет возвращен военным или иным путем. Киев отказывается идти на уступки в вопросе территориальных претензий и придерживается позиции «стоим, где стоим». Предлагаемая США инициатива создать в Донбассе свободную экономическую зону, по словам Зеленского, не устраивает ни российскую, ни украинскую сторону.

По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтону почти удалось добиться завершения конфликта на Украине. Однако глава российского МИДа Сергей Лавров по завершении переговоров в Абу-Даби призвал не впадать «в восторженное восприятие происходящего» и заявил, что до урегулирования украинского конфликта предстоит еще пройти «большую дистанцию».

Трамп заявил, что США почти добились мира между Россией и Украиной
Политика
Дональд Трамп

Ключевым моментом для заключения мирного договора являются гарантии безопасности для России, заявил замглавы МИДа Александр Грушко. По его словам, в эти гарантии входит исключение возможного вступления Украины в НАТО, отказ от размещения иностранных войск на ее территории, а также заверения в том, что Украина перестанет представлять угрозу для России.

Правительства стран Европы призывали назначить европейского представителя на переговорах по урегулированию украинского конфликта, писало Politico. Однако глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что назначение спецпосланника от Евросоюза не приведет к уступкам со стороны России, так как Кремль в первую очередь «добивается своих целей от американцев».

