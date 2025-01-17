ТАСС сообщил об уничтожении у границы группы спецназа ВСУ

Несколько штурмовых групп, входивших в 225-й отдельный батальон ВСУ, были уничтожены 14 января у границы Курской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

У границы Курской области уничтожена группа украинских военных, которые входили в силы специальных операций (ССО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Группа была уничтожена 14 января. Они были сформированы в несколько штурмовых групп и входили в 225-й отдельный батальон. ТАСС уточнил, что военных набирали из числа бывших украинских заключенных. Все штурмовые группы были уничтожены, заявил собеседник агентства.

Украинские власти, направляя на курское направление подготовленные на Западе резервы, пытаются доказать, что Украина еще способна к боевому сопротивлению, заявил ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В Курской области с 6 августа идут бои с ВСУ. Из-за сложной обстановки в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.

ВСУ в ночь на 14 января нанесли удары по объектам в Брянской области с использованием шести ракет ATACMS и шести Storm Shadow, а также 31 дрона. Все они были сбиты ПВО, пострадавших нет, сообщило Минобороны.