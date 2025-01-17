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ТАСС сообщил об уничтожении у границы группы спецназа ВСУ

ТАСС: у границы Курской области уничтожена группа сил специальных операций ВСУ
Несколько штурмовых групп, входивших в 225-й отдельный батальон ВСУ, были уничтожены 14 января у границы Курской области
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

У границы Курской области уничтожена группа украинских военных, которые входили в силы специальных операций (ССО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Группа была уничтожена 14 января. Они были сформированы в несколько штурмовых групп и входили в 225-й отдельный батальон. ТАСС уточнил, что военных набирали из числа бывших украинских заключенных. Все штурмовые группы были уничтожены, заявил собеседник агентства.

Небензя раскрыл причину переброски резервов ВСУ на курское направление
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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Украинские власти, направляя на курское направление подготовленные на Западе резервы, пытаются доказать, что Украина еще способна к боевому сопротивлению, заявил ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В Курской области с 6 августа идут бои с ВСУ. Из-за сложной обстановки в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.

ВСУ в ночь на 14 января нанесли удары по объектам в Брянской области с использованием шести ракет ATACMS и шести Storm Shadow, а также 31 дрона. Все они были сбиты ПВО, пострадавших нет, сообщило Минобороны.

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