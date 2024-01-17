Война Израиля и ХАМАС. Главное

Евросоюз включил политического лидера ХАМАС в список террористов, ЦАХАЛ завершила интенсивную фазу военных действий на севере сектора Газа. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

ЦАХАЛ вывела из сектора Газа 36-ю бронетанковую дивизию «Гааш». В эту дивизию в том числе входит 1-я пехотная бригада «Голани», которая выполняет задачи в пределах северной границы Израиля и в Самарии. Подразделение вывели для отдыха и тренировок. В секторе Газа продолжают вести боевые действия еще три дивизии.

Действия Израиля последовали за сообщением о недовольстве США тем, что тот не следует советам американской администрации. Об этом говорили источники Axios. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщал о переговорах с Израилем о переходе к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.