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Палестино-израильский конфликт ,  
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Война Израиля и ХАМАС. Главное

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Евросоюз включил политического лидера ХАМАС в список террористов, ЦАХАЛ завершила интенсивную фазу военных действий на севере сектора Газа. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК
Фото: Yasser Qudih / Reuters
Фото: Yasser Qudih / Reuters
  • Война Израиля с ХАМАС может продлиться до 2025 года, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.
  • Евросоюз включил политического лидера ХАМАС Яхью Синвара в список террористов. Его деньги и другие финансовые активы в странах ЕС будут заморожены. Европейским операторам также запрещено предоставлять Синвару средства и экономические ресурсы.
  • В МИД Израиля назвали решение Евросоюза справедливым. «Этот шаг стал также результатом наших дипломатических усилий, направленных на то, чтобы задушить ХАМАС финансово, лишить его легитимности и блокировать любую его поддержку», — заявили в ведомстве.
  • Подконтрольный ХАМАС Минздрав сектора Газа обновил данные по числу жителей палестинского эксклава, погибших и пострадавших от израильских ударов: 24 448 жертв и более 61,5 тыс. раненых.

Как идут боевые действия

  • Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

  • ЦАХАЛ вывела из сектора Газа 36-ю бронетанковую дивизию «Гааш». В эту дивизию в том числе входит 1-я пехотная бригада «Голани», которая выполняет задачи в пределах северной границы Израиля и в Самарии. Подразделение вывели для отдыха и тренировок. В секторе Газа продолжают вести боевые действия еще три дивизии.

  • Действия Израиля последовали за сообщением о недовольстве США тем, что тот не следует советам американской администрации. Об этом говорили источники Axios. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщал о переговорах с Израилем о переходе к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.

  • США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по позициям хуситов в Йемене в ответ на атаки в Красном море. Представитель движения Мухаммед Абдель Салям назвал эти удары «неоправданной агрессией». Хуситы пригрозили атаковать базы США и Великобритании в регионе, если эти страны расширят масштаб боевых действий.

  • По информации NYT, удары западной коалиции во главе с США снизили наступательный потенциал хуситов не более чем на 30%. В результате атаки было уничтожено до 90% целей, но движение все еще сохраняет значительный военный потенциал, пишет издание.

  • ЦАХАЛ обнаружила четырехкилометровый туннель ХАМАС. Он находится в 400 м от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля с сектором Газа. Как заявил представитель офиса премьера Израиля Ариэль Бульштейн, этот туннель оказался «жемчужиной в короне» подземной инфраструктуры ХАМАС. По его словам, по туннелю могут спокойно проезжать машины, а его отделке могут позавидовать даже туннели метро во многих странах мира.

Война Израиля и ХАМАС. Главное
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  • С 24 ноября в секторе Газа было объявлено временное перемирие для обмена заложниками и заключенными и доставки гуманитарной помощи в эксклав. Его несколько раз продлевали. 1 декабря Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении перемирия, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа.

  • 31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа». 13 ноября Израиль заявил, что группировка потеряла контроль над севером эксклава. В начале декабря ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге сектора Газа.

  • Власти Израиля знали о подготовке нападения ХАМАС более чем за год до начала войны, сообщила NYT. По информации издания, спецслужбы получили 40-страничный план атаки под названием «Стена Иерихона», в котором четко были изложены действия боевиков при пересечении границы. 7 октября ХАМАС следовал этому плану с поразительной точностью, отмечает NYT. Документ также содержал данные о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другие секретные сведения. Израильские спецслужбы сочли план «чересчур амбициозным». Без внимания осталось и предупреждение радиотехнической разведки, которая за три месяца до нападения сообщила, что ХАМАС провел однодневные учения, похожие по сценарию на «Стену Иерихона», пишет издание.
  • Боевики ХАМАС при подготовке нападения на Израиль в течение двух лет общались при помощи проводных стационарных телефонов, чтобы скрыть свои планы от израильской разведки, сообщает CNN. Телефонные линии были проложены в тоннелях под сектором Газа. Компьютерами или мобильными телефонами они старались не пользоваться.
  • У боевиков ХАМАС также были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.

Фото: South First Responders
Фото: South First Responders
Фото: South First Responders

  • Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.

  • Правозащитники установили, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором при обстрелах сектора Газа и Ливана, заявили в Amnesty International. О применении ЦАХАЛ белого фосфора сообщала также Human Rights Watch. В израильской армии эти сведения назвали ложными.

Позиция ХАМАС

  • Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
  • Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
  • В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.
  • В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.
  • МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.

Что ответил Израиль

  • Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия. Она начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.

  • Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.
  • В Израиле сформировано чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет» вошли Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и экс-глава Минобороны Бени Ганц.

Международная реакция

  • Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».
  • США, Великобритания и ЕС осудили нападение ХАМАС.
  • Действия ХАМАС поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
  • МИД Египта предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Вместе с Дохой Каир стал ключевым посредником в переговорах между еврейским государством и ХАМАС.
  • Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
  • В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ».

  • В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа, о которой объявил Израиль, нарушает международное право.

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Израиль ХАМАС палестино-израильский конфликт
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