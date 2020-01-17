Лавров ответил фразой Черномырдина на вопрос о кризисах в новом году

Делать прогнозы на будущее — «очень неблагодарное дело», однако «исключать ничего нельзя», считает Сергей Лавров. В частности, он отметил, что сложно предугадать действия Вашингтона

Сергей Лавров и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, следует ли ожидать в 2020 году новых кризисов, ответил фразой бывшего главы правительства Виктора Черномырдина. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мне очень трудно делать какие-то прогнозы. Как сказал в одном из своих великих афоризмов Виктор Степанович Черномырдин, <…> очень неблагодарное дело — строить прогнозы, особенно на будущее», — заявил он.

Особенно, продолжил и.о. министра, сложно делать прогнозы «прежде всего в отношении того, как поведут себя американские коллеги».

На конференции Лаврову задали вопрос, следует ли ждать в новом году «новых Венесуэл» — попыток осуществить смену власти. Журналисты также привели в пример поддержку Вашингтоном протестов, в том числе в странах Латинской Америки и Гонконге. На это и.о. главы МИДа заявил: «Трудно предвидеть, что может быть введено в оборот в текущем году, но исключать ничего нельзя».