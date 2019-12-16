NYT узнала о желании Зеленского нанять связанных с Трампом лоббистов

По данным издания, контакты в Киеве пытались установить в том числе с фирмами, которые работали на Украине до 2014 года

Люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского встречались с лоббистами, связанными с Дональдом Трампом. Как сообщает New York Times, таким образом в Киеве рассчитывают найти новые каналы связи с Белым домом и улучшить отношения с США после скандала, связанного с телефонным разговором двух президентов.

В материале указывается, что представители украинского президента уже дали понять, что не будут никоим образом способствовать импичменту Трампа.

Как отмечает NYT в Киеве обеспокоены тем, что в Белом доме перестали говорить о возможной встрече Зеленского с Трампом в конце января. Кроме того, в Киеве перестали ощущать поддержку США в переговорах с Россией. Свидетельством тому стало отсутствие сообщений на эту тему в Twitter американского президента.

При этом NYT утверждает, что единого мнения касательно необходимости лоббировать свои интересы в Вашингтоне у команды Зеленского нет. Часть его советников считает, что в нынешней ситуации это может лишь навредить Киеву, потому что вызовет недовольство оппонентов Трампа из Демократической партии. Вспоминают они и отправленного за решетку бывшего советника американского президента Пола Манафорта, который в свое время был связан с Партией регионов. Тем не менее, источники издания указывают, что сторонники поиска лоббистов общались в том числе и с фирмами, которые имели отношение к Манафорту. Речь идет, например, о компании Mercury Public Affairs, представитель которой в прошлом месяце побывал в Киеве. Или о Prime Policy Group, работавшей в свое время с бывшим кандидатом в президенты Украины Сергеем Тигипко.

Издание напоминает, что в ходе предвыборной кампании Зеленский заявлял, что в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, он ни копейки не потратит на услуги лоббистов. Однако есть данные, что советники нового президента Украины еще в апреле общались с вашингтонской компанией Signal Group, которая должна была организовать встречи представителей новых властей с членами американской администрации. Утверждается, что за свои услуги Signal Group получила $70000 от партии «Слуга народа» через адвоката Маркуса Коэна. Сам Коэн, правда, заявлял, что деньги лоббистам передавал из собственного кармана, однако Министерство юстиции все равно потребовало от него регистрации в качестве иностранного агента.

По мнению бывшего заместителя госсекретаря США Хизер Конли, желание нанять лоббистов может быть объяснено тем, что сейчас Зеленскому нужен человек в США, который будет передавать в Белый дом именно его позицию, а не чью-либо интерпретацию его слов.