Политика⁠,
0

Абрамовичу разрешили выдвинуть против властей Джерси обвинения в заговоре

Reuters: Абрамовичу разрешили подать иск о «заговоре» против властей Джерси
Соответствующее разрешение Абрамович получил в начале 2025 года. Основаниями для иска стали уничтожение властями данных по его делу и отказ предоставлять информацию
Роман&nbsp;Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Российскому бизнесмену Роману Абрамовичу разрешили выдвинуть против правительства острова Джерси обвинения в «заговоре», заявил представитель бизнесмена, передает Reuters.

Представитель также назвал необоснованным уголовное расследование по делу о коррупции и отмывании денег против Абрамовича, которое было инициировано властями Джерси в 2022 году.

«За три с половиной года с момента начала расследования против господина Абрамовича не были выдвинуты обвинения, и, насколько нам известно, по этому делу фактически не было достигнуто никакого прогресса», — добавил представитель.

Он добавил, что Абрамовичу разрешили подать иск о «заговоре» против правительства Джерси в начале 2025 года. Согласно заявлению представителя, основанием для иска о «заговоре» стало признание властей Джерси в уничтожении данных, которые относились к делу, а также их систематический отказ предоставлять информацию по делу.

Джерси — остров в проливе Ла-Манш, в составе Нормандских островов — является самоуправляемым владением в составе британской короны. При этом Джерси не является частью Соединенного Королевства, однако защита острова прописана в британской Конституции.

Суд ЕС отказался снять санкции с Абрамовича и Януковича
Политика
Роман&nbsp;Абрамович

В апреле 2022 года Королевский суд Джерси наложил арест на активы трастов на сумму $7 млрд, которые, по утверждению властей острова, были связаны с Абрамовичем. В том же месяце полиция Джерси получила ордер и провела обыски в связанных с Абрамовичем помещениях. Представители закона изъяли документы и технические устройства. Генпрокуратура Джерси тогда заявила, что бизнесмен является фигурантом уголовного дела.

В ноябре того же года полиция Джерси признала, что ордер был получен незаконно и должен быть аннулирован. Также правоохранители согласились возместить ущерб и принести извинения.

В начале сентября The Guardian со ссылкой на документы федерального уголовного суда Швейцарии, касающиеся банковских счетов, которые запросил генпрокурор Джерси, сообщила, что Абрамович является фигурантом уголовного дела властей острова Джерси в связи с обвинениями в коррупции и отмывании денег.

Юристы Абрамовича в комментарии Guardian отвергли обвинения в отношении миллиардера.

Роман Абрамович в начале 2000-х объединил алюминиевые и энергетические активы «Сибнефти» с компанией Олега Дерипаски «Сибирский алюминий» в совместную компанию «Русал». К 2005 году бизнесмен продал свой пакет акций Дерипаске. В 2005 году Абрамович продал «Газпрому» «Сибнефть» за $13 млрд, что стало крупнейшей для российского бизнеса сделкой.

В настоящее время Абрамович — акционер металлургической компании Evraz, «Норникеля», «Ренессанс Страхования». Forbes оценивает состояние бизнесмена и его семьи в $9,2 млрд.

