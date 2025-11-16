Полиция Греции запретила митинги в Афинах преддверии визита Зеленского

Полиция Греции объявила о запрете собраний 16 ноября в центре Афин в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно решению директоров полицейских управлений Афин и Северо-Восточной Аттики, запрещаются все публичные собрания на открытом воздухе в воскресенье 16 ноября с 06:00 до 22:00 по местному времени (с 7:00 до 23:00 мск).

Ограничения коснутся нескольких районов — центра Афин, муниципалитетов Психико, Филотеи и Халандри в регионе Аттика (Северные Афины).

«Вышеуказанный запрет вводится в связи с тем, что проведение собраний представляет серьезную угрозу общественной безопасности ввиду возможности совершения тяжких преступлений, особенно против жизни, физической неприкосновенности и имущества», — говорится в сообщении.

Полиция добавила, что также существует «серьезная угроза нарушения социально-экономической жизни в соответствующих районах».

