 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Полиция Греции запретила митинги в Афинах преддверии визита Зеленского

Полиция Греции объявила о запрете собраний 16 ноября в центре Афин в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно решению директоров полицейских управлений Афин и Северо-Восточной Аттики, запрещаются все публичные собрания на открытом воздухе в воскресенье 16 ноября с 06:00 до 22:00 по местному времени (с 7:00 до 23:00 мск).

Ограничения коснутся нескольких районов — центра Афин, муниципалитетов Психико, Филотеи и Халандри в регионе Аттика (Северные Афины).

«Вышеуказанный запрет вводится в связи с тем, что проведение собраний представляет серьезную угрозу общественной безопасности ввиду возможности совершения тяжких преступлений, особенно против жизни, физической неприкосновенности и имущества», — говорится в сообщении.

Полиция добавила, что также существует «серьезная угроза нарушения социально-экономической жизни в соответствующих районах».

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Митинги Владимир Зеленский Греция Афины
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Гоночный автомобиль врезался в толпу в Австралии Общество, 03:32
Юристы оценили шансы россиян вернуть особняк на Босфоре Общество, 03:02
В нескольких регионах пропал интернет «Ростелекома» Общество, 02:57
Полиция Греции запретила митинги в Афинах преддверии визита Зеленского Политика, 02:44
Два судна открепились от причала во время шторма в Мурманской области Общество, 02:36
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
МИД Турции оценил, насколько конфликт на Украине близок к завершению Политика, 02:22
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Подростки устроили погром в электричке в Подмосковье Общество, 02:07
Шестой аэропорт приостановил полеты на фоне плана «ковер» Политика, 01:44
Politico раскрыло, как Киев успокаивает ЕС после коррупционного скандала Политика, 01:36
Жителей поврежденных при атаке БПЛА домов в Волгограде отправят в ПВР Политика, 01:25
Трое ранены при массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область Политика, 01:04
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Жилые дома в двух районах Волгограда попали под атаку БПЛА Политика, 00:58