Операция Израиля в секторе Газа. Карта

15 ноября ЦАХАЛ заявила, что нашла в крупнейшей больнице сектора Газа оружие и штаб ХАМАС. Военные продолжают операцию в анклаве, включая наземное продвижение. Где проходит операция — в инфографике РБК

Расширение наземных маневров израильской армии стало очередным этапом войны с ХАМАС. О нем премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил 31 октября. Ранее, 13 октября, Тель-Авив предупредил население сектора Газа о необходимости эвакуироваться из северной части анклава в южную.

На юге сектора Газа находится единственный работающий пропускной пункт, «Рафах» — это КПП на границе с Египтом. Через него доставляют гуманитарную помощь, а также эвакуируют иностранцев — в частности, россиян.

В ночь на 15 ноября ЦАХАЛ заявила начале «точечной и целенаправленной» операции в крупнейшей больнице сектора Газа «Аш-Шифа». К концу дня израильская армия сообщила, что нашла в больнице оперативный штаб и оружие ХАМАС.