Операция Израиля в секторе Газа. Карта
Расширение наземных маневров израильской армии стало очередным этапом войны с ХАМАС. О нем премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил 31 октября. Ранее, 13 октября, Тель-Авив предупредил население сектора Газа о необходимости эвакуироваться из северной части анклава в южную.
На юге сектора Газа находится единственный работающий пропускной пункт, «Рафах» — это КПП на границе с Египтом. Через него доставляют гуманитарную помощь, а также эвакуируют иностранцев — в частности, россиян.
В ночь на 15 ноября ЦАХАЛ заявила начале «точечной и целенаправленной» операции в крупнейшей больнице сектора Газа «Аш-Шифа». К концу дня израильская армия сообщила, что нашла в больнице оперативный штаб и оружие ХАМАС.
7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны из сектора Газа, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену», и распорядился зачистить от боевиков приграничные населенные пункты. На всей территории страны ввели чрезвычайное положение.