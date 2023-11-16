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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Операция Израиля в секторе Газа. Карта

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
15 ноября ЦАХАЛ заявила, что нашла в крупнейшей больнице сектора Газа оружие и штаб ХАМАС. Военные продолжают операцию в анклаве, включая наземное продвижение. Где проходит операция — в инфографике РБК

Расширение наземных маневров израильской армии стало очередным этапом войны с ХАМАС. О нем премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил 31 октября. Ранее, 13 октября, Тель-Авив предупредил население сектора Газа о необходимости эвакуироваться из северной части анклава в южную.

На юге сектора Газа находится единственный работающий пропускной пункт, «Рафах» — это КПП на границе с Египтом. Через него доставляют гуманитарную помощь, а также эвакуируют иностранцев — в частности, россиян.

В ночь на 15 ноября ЦАХАЛ заявила начале «точечной и целенаправленной» операции в крупнейшей больнице сектора Газа «Аш-Шифа». К концу дня израильская армия сообщила, что нашла в больнице оперативный штаб и оружие ХАМАС.

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны из сектора Газа, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену», и распорядился зачистить от боевиков приграничные населенные пункты. На всей территории страны ввели чрезвычайное положение.

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Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Роман Покатилов, Светлана Прохорова
Израиль сектор Газа Палестина ХАМАС Больница «Аш-Шифа» КПП «Рафах»
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