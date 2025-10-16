CBS сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа

Журналист CBS сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа. Беседа происходит накануне встречи американского президента с Зеленским

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начался. Об этом сообщил журналист CBS Аарон Наварро со ссылкой на чиновника Белого дома.

«По словам представителя Белого дома, телефонный разговор президента Трампа с президентом России Путиным проходит сегодня», — написал он в социальной сети X.

Телефонный разговор происходит накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Российский и американский лидеры, по данным Axios, обсудят конфликт на Украине.

В прошлый раз Путин и Трамп общались по телефону 18 августа, спустя несколько дней после саммита на Аляске. Как сообщали Reuters и Axios со ссылкой на источники, в тот день американский президент прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить российскому коллеге. «У нас состоялся очень хороший разговор», — сказал Трамп в эфире Fox News.

Саммит Путина и Трампа состоялся в Анкоридже 15 августа. Тогда президенты не смогли прийти к соглашению по вопросу урегулирования украинского конфликта, но отметили продуктивность встречи.

Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября.