Дмитриев заявил о ₽40 трлн, заработанных Россией в рамках ОПЕК+

Дмитриев: сотрудничество с Эр-Риядом в рамках ОПЕК+ принесло более ₽40 трлн
Дмитриев заявил, что сотрудничество с Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ пополнило российский бюджет на сумму свыше ₽40 трлн. По его словам, сотрудничество в сфере энергетики — «это действительно большие цифры»
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Совместная работа с Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ принесла в бюджет России более ₽40 трлн. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью «России 24».

«Сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере ОПЕК позволило России получить в бюджет, по нашим оценкам, свыше €400 млрд за весь период сделки, это очень важная сумма, это более ₽40 трлн», — сказал глава РФПИ.

Дмитриев добавил, что сотрудничество в сфере энергетики — «это действительно большие цифры».

Глава РФПИ также отметил важность инвестиций арабских партнеров в российские проекты. «Очень важно, что многие наши арабские партнеры инвестируют и предоставляют финансирование для российских проектов, поэтому мы привлекаем инвестиции и это дает значимый эффект для роста компаний и, соответственно, замещает довольно большой долг, который бы присутствовал», — объяснил он.

7 сентября пресс-служба ОПЕК заявила, что восемь ведущих стран ОПЕК+ решили скорректировать добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки «из 1,65 млн баррелей в день дополнительных добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 года». В ОПЕК отметили, что решение об увеличении добычи было принято, учитывая стабильный мировой экономический прогноз и текущие здоровые рыночные фундаментальные показатели, что отражается в низких запасах нефти.

Вице-премьер Александр Новак объяснил это решение тем, что оно позволяет России добывать на 42 тыс. баррелей в сутки больше. «Сегодня рынок сбалансирован. Мы видим, что макроэкономические показатели по результатам и по оценкам многих экспертов в этом году будут чуть выше, чем изначально планировались, в том числе по росту мировой экономики. Поэтому такое решение было принято, оно абсолютно рыночное и позволяет России увеличить добычу на 42 тыс. баррелей в сутки», — сказал Новак.

Алена Нефедова
Кирилл Дмитриев Саудовская Аравия ОПЕК+ энергетика
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
