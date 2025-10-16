 Перейти к основному контенту
0

Экс-главу аппарата Партии пенсионеров арестовали по делу о выборах

Басманный суд арестовал бывшего замглавы горизбиркома Ярославля Олега Сабанова и экс-руководителя центрального аппарата Партии пенсионеров Михаил Фальченко
Михаил Фальченко
Михаил Фальченко (Фото: Партия Пенсионеров)

Бывший руководитель центрального аппарата Партии пенсионеров Михаил Фальченко, покинувший должность в сентябре 2022 года, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК ). Об этом стало известно 16 октября в Басманном районном суде Москвы, где рассматривалось ходатайство следствия о его аресте, передает корреспондент РБК.

Как выяснилось на заседании, уголовное дело возбуждено 13 октября, однако доследственная проверка длилась более года. Помимо Фальченко, обвинение в мошенничестве предъявлено Олегу Сабанову и Ивану Седову — о связи между ними и бывшим партийцем ничего не известно. Всех троих отправили в СИЗО до середины декабря. 

Следствие не раскрыло суть обвинения: какие именно действия вменяются фигурантам, когда и при каких обстоятельствах они были совершены, не сообщается. Адвокаты отказались комментировать РБК фабулу дела.

Следствие полагает, что фигуранты дела в рамках предвыборной кампании в 2023 году привлекли бюджетные средства, которые впоследствии были похищены, уточнил источник РБК.

Первым 16 октября судья Евгения Николаева рассмотрела ходатайство об аресте Ивана Седова. Отвечая на протокольные вопросы, обвиняемый сообщил, что неделю назад устроился торговым представителем в компанию Lamoda, ранее не судим, в армии не служил. Следователь Муравьев сообщил, что Седов был задержан 14 октября, допрошен в статусе подозреваемого, после чего ему предъявили обвинение. По версии следствия, он действовал в составе организованной группы, не все участники которой установлены.

«Совершено тяжкое преступление, причинен значительный ущерб. Устанавливаются иные соучастники, поскольку втроем обвиняемые совершить его не могли», — заявил Муравьев, настаивая на заключении Седова под стражу до 13 декабря. Седов просил суд не лишать его свободы, так как все документы по делу у него изъяли и уничтожить он их не может, а живет он с больной раком девушкой, которой нужна помощь. 

Олег Сабанов тоже был задержан 14 октября. Он известен как участник избирательных кампаний разных лет. В 2014 году возглавлял Волоколамскую территориальную избирательную комиссию, в 2017-м стал заместителем председателя Ярославского горизбиркома по предложению областной избирательной комиссии. Следствие утверждает, что Сабанов участвовал в деятельности той же организованной группы, которая, по версии СК, причинила крупный материальный ущерб. Адвокат Сабанова подчеркнула, что доказательств причастности Сабанова к преступлению не представлено, к тому же у Сабанова на иждивении находится ребенок-инвалид, и арест лишит его возможности обеспечивать уход за ним. Защита просила избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

В Партии пенсионеров на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Партия пенсионеров мошенничество Басманный суд арест
