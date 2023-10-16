МИД допустил удары по «квазигражданским» спутникам

Используемые в военных целях гражданские спутники могут стать законной целью для ответных ударов, заявили в МИДе

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Квазигражданские» западные спутники могут оказаться законной целью для ответного удара, заявил журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Владимир Ермаков.

«Мы последовательно привлекаем внимание международного сообщества к этой опасной тенденции, выходящей за рамки безобидного использования космических технологий, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине. Очевидно, США и их союзники не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Ермакова, в результате действий западных стран мирная космическая деятельность и социально-экономические процессы на Земле «подвергаются неоправданным рискам». Дипломат считает, что «такое провокационное применение гражданских спутников» по меньшей мере вызывает вопросы в контексте Договора о космосе 1967 года, предусматривающего исключительно мирное использование космического пространства, и требует самого серьезного осуждения международным сообществом.

О том, что предоставляемые Украине для военных целей гражданские спутники могут стать законными целями для ударов, в феврале говорил заместитель Ермакова Константин Воронцов. Он не исключил ударов в том числе по коммерческой инфраструктуре.

Украинские военные используют гражданские спутники западных стран для обеспечения связи и разведки в зоне боевых действий. В частности, в этих целях использовались спутники Starlink компании Илона Маска SpaceX. В конце января Минобороны Украины анонсировало создание ударных рот с беспилотниками, оснащенными для связи терминалами Starlink.

Однако в феврале президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания намерена не допустить использования своих спутников в военных целях. По ее словам, использование интернета для управления дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с правительством Украины. Изначально оно предусматривало предоставление связи лишь для гражданских целей.