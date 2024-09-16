Токаев уволил глав служб антитеррора и внешней разведки Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку зампредседателя Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) — начальника Службы антитеррора Руслана Сейсембаева, сообщила пресс-служба администрации главы государства в телеграм-канале.
Также в отставку отправлен другой зампред Комитета — директор службы внешней разведки Аскар Амерханов.
Причины увольнения не указаны. Новых назначений на эти должности Токаев пока не произвел.
Сейсембаев — генерал-майор национальной безопасности. Службу антитеррора он возглавлял с середины апреля 2023 года.
Амерханов — также генерал-майор национальной безопасности. Зампредом Комитета нацбезопасности и директором службы внешней разведки он стал в начале апреля 2023 года.
Сейсембаев пришел на службу в органы нацбезопасности Казахстана в 1997 году. Награжден орденом «Айбын» ІІ степени (Орден доблести, имеет три степени, высшей считается первая), юбилейными и ведомственными медалями. Является почетным сотрудником КНБ.
Амерханов начал службу в органах нацбезопасности в 1995 году. С 2004 по 2022 год занимал руководящие должности. Как и Сейсембаев, награжден орденом «Айбын» IІ степени, ведомственными и юбилейными медалями, является почетным сотрудником КНБ. Также имеет медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін» («За воинскую доблесть»).
В июле 2024 года Токаев также уволил замглавы КНБ Казахстана Марата Колкобаева, занимавшего пост с октября. После его отставки у главы КНБ Ермека Сагимбаева оставалось восемь заместителей, в том числе Сейсамбаев и Амерханов.
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