Токаев уволил глав служб антитеррора и внешней разведки Казахстана

Токаев снял с должностей двоих зампредов Комитета нацбезопасности — главу Службы антитеррора Сейсембаева и директора Службы внешней разведки Амарханова. Оба заняли свои посты в апреле 2023 года

Сейсембаев Руслан (Фото: gov.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку зампредседателя Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) — начальника Службы антитеррора Руслана Сейсембаева, сообщила пресс-служба администрации главы государства в телеграм-канале.

Также в отставку отправлен другой зампред Комитета — директор службы внешней разведки Аскар Амерханов.

Причины увольнения не указаны. Новых назначений на эти должности Токаев пока не произвел.

Сейсембаев — генерал-майор национальной безопасности. Службу антитеррора он возглавлял с середины апреля 2023 года.

Амерханов — также генерал-майор национальной безопасности. Зампредом Комитета нацбезопасности и директором службы внешней разведки он стал в начале апреля 2023 года.

Сейсембаев пришел на службу в органы нацбезопасности Казахстана в 1997 году. Награжден орденом «Айбын» ІІ степени (Орден доблести, имеет три степени, высшей считается первая), юбилейными и ведомственными медалями. Является почетным сотрудником КНБ.

Амерханов начал службу в органах нацбезопасности в 1995 году. С 2004 по 2022 год занимал руководящие должности. Как и Сейсембаев, награжден орденом «Айбын» IІ степени, ведомственными и юбилейными медалями, является почетным сотрудником КНБ. Также имеет медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін» («За воинскую доблесть»).

В июле 2024 года Токаев также уволил замглавы КНБ Казахстана Марата Колкобаева, занимавшего пост с октября. После его отставки у главы КНБ Ермека Сагимбаева оставалось восемь заместителей, в том числе Сейсамбаев и Амерханов.