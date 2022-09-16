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Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное

Конфликт между странами разгорелся в ночь на 16 сентября. К утру стороны договорились о прекращении огня, однако в Киргизии заявили, что Таджикистан возобновил обстрелы по всей протяженности границы
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Главное на 13:25 мск 16 сентября

  • Главы государственных комитетов по нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня с 16:00 местного времени (14.00 мск), сообщила погранслужба Киргизии.

  • Число пострадавших в конфликте граждан Киргизии выросло до 42. По сообщению Минздрава республики, все они находятся в больницах с различными ранениями.

  • Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района Киргизии, сообщила киргизская погранслужба. Киргизская сторона обвинила таджикских военных в том, что они открывают огонь из населенных пунктов приграничных сел, тем самым вызывая ответный огонь, а также используют своих мирных жителей в качестве «живого щита».

  • В МИД России призвали Душанбе и Бишкек принять «срочные исчерпывающие меры» для политико-дипломатического урегулирования конфликта. В размещенном на сайте МИД заявлении также говорится о необходимости пресекать любые попытки эскалации.

Число раненых киргизов при обстреле у границы превысило 30 человек
Политика

Как развивался конфликт

  • Таджикистан обстрелял из ракетных систем залпового огня аэропорт города Баткен и его окрестности, говорится в сообщении Пограничной службы Киргизии в Telegram. Повреждена гражданская инфраструктура города.

  • Информагентство Asia Plus сообщило об 11 раненых пограничниках и одном погибшем в Таджикистане.

  • В Таджикистане обвинили киргизских военных в том, что они дважды после объявления о прекращении огня открывали «интенсивный огонь из всех видов оружия в сторону населенных пунктов». Киргизский госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) сообщает об ожесточенных боях на границе. В пресс-центре Пограничных войск ГКНБ Таджикистана заявили, что Киргизия «пытается обвинить Таджикистан в продолжении конфликта через интернет-сети, что не имеет под собой реальных оснований».

  • Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в Самарканде, сообщает «РИА Новости», не приводя подробностей разговора.

  • Пограничная служба Киргизии утром 16 сентября сообщила в телеграмм-канале, что Таджикистан возобновил обстрелы по всему периметру киргизско-таджикской границы, после того как стороны договорились о прекращении огня. Также Киргизия обвинила таджикскую сторону в использовании тяжелой бронетехники, ракетных систем залпового огня (РСЗУ) и авиации. Ведомство отметило, что происходят «ожесточенные столкновения», но киргизские военные отражают атаки.

  • Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил, что таджикские военные используют мирных граждан в качестве «живого щита», а также заявила, что на стороне Таджикистана воюют граждане в одежде без опознавательных знаков или знаков о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.

  • Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщил, что ведомство дважды предлагало возобновить переговоры о прекращении огня официальным лицам Киргизии, однако они эти предложения проигнорировали.

Кадры столкновений на границе Киргизии и Таджикистана
Политика

  • К утру пятницы Киргизия и Таджикистан сообщили, что договорились о прекращении огня. Режим начал действовать с 10:00 по местному времени (7:00 мск), однако в Бишкеке тогда сообщили, что огонь со стороны Таджикистана не прекратился.
  • К 08; 00 мск интенсивность стрельбы на границе пошла на спад, сообщает «Sputnik Кыргызстан».
  • Столкновения происходят в Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области Киргизии и в Исфаринском и Гафуровском (граничит с Лейлекским) районах Согдийской области Таджикистана.

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  • Киргизская погранслужба сообщила, что в 06:00 (03:00 мск) таджикская сторона обстреляла пограничные наряды и позиции киргизских военных в районах Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, после чего начался минометный обстрел приграничных участков. После этого, согласно заявлениям киргизской стороны, таджикские военные начли обстрел нескольких районов Баткенской области. Киргизские военнослужащие открыли ответный огонь.
  • О перестрелках между пограничниками сообщалось и ранее. Киргизская погранслужба сообщала об инциденте 14 сентября,. Перестрелка произошла также в середине июня, а в конце января сообщалось об обострении ситуации на границе. Тогда при перестрелке между пограничниками погибли двое и пострадали шесть военных со стороны Таджикистана, а со стороны Киргизии восемь были ранены. Бишкеку и Душанбе удалось договориться о полном прекращении огня и отводе стянутых к границе дополнительных сил и средств.

Как стороны договаривались

  • Издание Asia Plus утром 16 сентября сообщило о переговорах министров иностранных дел Таджикистана и Киргизии Cироджиддина Аслова и Жээнбека Кулубаева, они обсудили сложившуюся ситуацию. Глава МИД Киргизии вручил ноту протеста таджикскому коллеге, в которой говорилось о том, что армия Таджикистана «вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы» в Баткенской области. Бишкек заявил, что настаивает на решении проблем дипломатическим путем.

Из приграничных сел Киргизии началась эвакуация из-за обстрелов
Политика
Фото:Владимир Воронин / AP

  • В ночь на пятницу прошли переговоры глав ГКНБ обеих стран, Камчыбека Ташиева (Киргизия) и Саймумина Ятимова (Таджикистан).
  • Генеральный секретарь Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию к прекращению боевых действий на границе. Он провел переговоры с секретарем Совета безопасности Киргизской Республики Маратом Иманкуловым и секретарем Совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода. Обе страны являются членами ОДКБ.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет примерно 970 км, процедуры по ее демаркации после распада СССР не завершены. В настоящее время у двух стран нет договоренностей по 460 из 970 км границы. Из-за этого они периодически заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, возникают конфликты между местными жителями.

И Киргизия, и Таджикистан входят в ОДКБ, также обе страны сотрудничают в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Киргизия Таджикистан граница обстрел Вооруженные силы конфликт
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