Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное

Конфликт между странами разгорелся в ночь на 16 сентября. К утру стороны договорились о прекращении огня, однако в Киргизии заявили, что Таджикистан возобновил обстрелы по всей протяженности границы

В МИД России призвали Душанбе и Бишкек принять «срочные исчерпывающие меры» для политико-дипломатического урегулирования конфликта. В размещенном на сайте МИД заявлении также говорится о необходимости пресекать любые попытки эскалации.

Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района Киргизии, сообщила киргизская погранслужба. Киргизская сторона обвинила таджикских военных в том, что они открывают огонь из населенных пунктов приграничных сел, тем самым вызывая ответный огонь, а также используют своих мирных жителей в качестве «живого щита».

Число пострадавших в конфликте граждан Киргизии выросло до 42. По сообщению Минздрава республики, все они находятся в больницах с различными ранениями.

Главы государственных комитетов по нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня с 16:00 местного времени (14.00 мск), сообщила погранслужба Киргизии.

Число раненых киргизов при обстреле у границы превысило 30 человек

Таджикистан обстрелял из ракетных систем залпового огня аэропорт города Баткен и его окрестности, говорится в сообщении Пограничной службы Киргизии в Telegram. Повреждена гражданская инфраструктура города.

Информагентство Asia Plus сообщило об 11 раненых пограничниках и одном погибшем в Таджикистане.

В Таджикистане обвинили киргизских военных в том, что они дважды после объявления о прекращении огня открывали «интенсивный огонь из всех видов оружия в сторону населенных пунктов». Киргизский госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) сообщает об ожесточенных боях на границе. В пресс-центре Пограничных войск ГКНБ Таджикистана заявили, что Киргизия «пытается обвинить Таджикистан в продолжении конфликта через интернет-сети, что не имеет под собой реальных оснований».

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в Самарканде, сообщает «РИА Новости», не приводя подробностей разговора.

Пограничная служба Киргизии утром 16 сентября сообщила в телеграмм-канале, что Таджикистан возобновил обстрелы по всему периметру киргизско-таджикской границы, после того как стороны договорились о прекращении огня. Также Киргизия обвинила таджикскую сторону в использовании тяжелой бронетехники, ракетных систем залпового огня (РСЗУ) и авиации. Ведомство отметило, что происходят «ожесточенные столкновения», но киргизские военные отражают атаки.

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил, что таджикские военные используют мирных граждан в качестве «живого щита», а также заявила, что на стороне Таджикистана воюют граждане в одежде без опознавательных знаков или знаков о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.