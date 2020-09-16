Отравление Навального. Что важно знать
Что известно к 16:00 мск 16 сентября
- Навальный впервые после отравления выложил фотографию и обращение к своим подписчикам в Instagram.
- Выводы немецких специалистов об отравлении Навального «Новичком» подтвердили эксперты из Франции и Швеции. Лаборатории трех стран проводили исследования независимо друг от друга.
- Глава ЕК сравнила отравление Навального с отравлением Скрипалей.
Что случилось
- Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо. Вскоре он потерял сознание.
- Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- До рейса Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.
- Для обследования Навального в Омск отправились специалисты из Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Пирогова. После целого ряда исследований омские врачи заявили, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, где его разместили в клинике «Шарите».
- 14 сентября в «Шарите» рассказали, что Навального отключили от аппарата ИВЛ. Также врачи сообщили, что оппозиционер начал вставать с больничной койки. Долгосрочные последствия для его организма врачи пока спрогнозировать не могут.
- Навальный намерен вернуться в Россию, когда поправится. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности Германии пишет NYT. В Кремле в ответ заявили, что будут рады выздоровлению и возвращению Навального. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.