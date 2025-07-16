Главного соперника Эрдогана отправили в тюрьму

Мэра Стамбула Имамоглу приговорили к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения

Экрем Имамоглу (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

В Турции приговорили главного конкурента Эрдогана, стамбульского мэра Экрема Имамоглу, к 1 году и 8 месяцам заключения за «публичное оскорбление должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей» и угрозы, передает CNN Türk.

Поводом для разбирательства стали слова Имамоглу в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека, в чьей добросовестности мэр усомнился.

В то же время, его оправдали по обвинению в «преследовании лиц, принимавших участие в борьбе с терроризмом».

Имамоглу задержали в марте, это вызвало массовые протесты турецкой оппозиции. Политик отверг обвинения и назвал свое задержание политическим актом.

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