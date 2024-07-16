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Против Чириковой возбудили дело о фейках об армии и объявили в розыск

Экоактивистка разместила ролик на одном из видеохостингов, в котором «содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил» против мирного населения Украины, заявили в СК. Чирикова покинула страну в 2015 году
Евгения Чирикова&nbsp;(признана Минюстом&nbsp;России иноагентом)
Евгения Чирикова (признана Минюстом России иноагентом) (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Против экоактивистки и политика Евгении Чириковой (признана Минюстом иноагентом) возбуждено уголовное дело по статье о фейках об армии, сообщило московское СУ СК в телеграм-канале. Она объявлена в федеральный розыск. В 2015 году Чирикова покинула страну.

Ей инкриминируют ч. 1 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил; до пяти лет заключения). В СК заявили, что Чирикова «публично разместила видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

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Против нее расследуются дела по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе; от десяти до 15 лет лишения свободы), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма; максимальное наказание по этой части статьи — заключение на срок от пяти до семи лет), ч. 4 ст. 205.1 УК (организация финансирования терроризма; от 15 до 20 лет).

Евгения Чирикова была лидером движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона») и движения в защиту Химкинского леса. В 2009 и 2012 годах она баллотировалась на пост мэра Химок. Также выступала на «Форуме свободной России» (признан Генпрокуратурой нежелательной организацией), организованном бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым и публицистом Иваном Тютриным (оба признаны иноагентами) в 2016 году в Литве.

В январе Минюст признал экоактивистку иностранным агентом. В апреле Сыктывкарский городской суд Республики Коми заочно арестовал Чирикову, а также Каспарова, экс депутата Госдумы Геннадия Гудкова (признан иноагентом) и Тютрина по статьям о создании террористического сообщества, финансировании и публичном оправдании террористической деятельности.

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Теги
Елена Чернышова
Евгения Чирикова розыск уголовное дело фейк Следственный комитет
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