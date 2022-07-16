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МИД Турции исключил превращение страны в «лагерь для беженцев»

Турция не станет «лагерем для беженцев», как того добивается кандидат в премьер-министры Великобритании и глава МИД страны Лиз Трасс, заявил официальный представитель турецкого МИДа Танжу Бильгич. Его слова приводит газета Yeni Safak.

«Мы надеемся, что эти утверждения в прессе, касающиеся госпожи Трасс, необоснованные. Не может быть и речи о том, чтобы наша страна, принявшая самое большое число беженцев в мире за восемь лет, взяла на себя большее бремя по просьбе третьих стран», — сказал он.

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По словам представителя турецкого МИДа, такой подход противоречит международным нормами о праве на убежище. Кроме того, Анкара уже высказывала свое мнение по этому поводу, когда в 2021 году возникла похожая ситуация с афганскими беженцами, сказал он.

«Турция не будет лагерем для беженцев какой-либо страны, а также никоим образом не возьмет на себя международные обязательства третьих стран», — заключил Бильгич.

Ранее газета The Times со ссылкой на свой источник сообщила, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила на частной встрече с законодателями, что хочет предложить другим странам, в том числе Турции, заключить соглашение по высылке беженцев со своей территории, аналогичное действующему с Руандой. В нем речь шла в первую очередь об украинских беженцах, которые незаконно прибыли в страну.

Заявки этих людей на предоставление убежища должны были рассматривать власти Руанды, жить мигрантам предлагали в миграционных центрах. Их должны были обеспечить пакетом поддержки на срок до пяти лет с возможностью обучения, проживания и получения медобслуживания.

«Единственные обстоятельства, при которых люди будут отправлены в Руанду, — это если они прибывают в Великобританию нелегально и тем самым наносят ущерб безопасным и законным маршрутам, которые у нас есть», — говорил бывший премьер страны Борис Джонсон в июне. При этом он обращал внимание, что считает такое развитие событий маловероятным.

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По данным ООН от 12 июля, в Великобританию с начала боевых действий на Украине приехали 95 400 беженцев. Специальный докладчик организации по вопросам торговли людьми Сиобхан Муллали раскритиковала схему и заявила, что депортация людей в Руанду может нарушить международные нормы и навредить беженцам.

Теги
Турция МИД Турции беженцы Руанда Лиз Трасс
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