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Война санкций ,  
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Венгрия пригрозила отказаться от поставок электроэнергии Украине

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Война санкций
Венгрия и Словакия заблокировали план Еврокомиссии по отказу от поставок нефти, газа и ядерного топлива из России. Сийярто не исключил, что Венгрия откажется от поставок электроэнергии Украине, если стратегия будет согласована
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Венгрия может перестать поставлять Украине электроэнергию, если Еврокомиссия согласует план по отказу от российских энергоносителей, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после заседания Совета министров энергетики стран ЕС в Люксембурге.

«Венгрия играет ключевую роль в энергоснабжении Украины. Но если в Венгрии создается неопределенная ситуация с энергоснабжением, если энергоснабжение Венгрии оказывается в опасности, то это может оказать серьезное влияние и на то, сможем ли мы продолжать поставки на Украину», — сказал венгерский министр. Трансляцию вел телеканал М1.

Сийярто назвал предложенную Еврокомиссией стратегию по постепенному отказу от российских энергоносителей «планом фон дер Ляйен — Зеленского», который ставит под угрозу энергоснабжение как самой Венгрии, так и Украины. По словам министра, сейчас Будапешт обеспечивает 40–42% всей поставляемой Киеву электроэнергии.

Речь идет о плане Еврокомиссии отказаться от импорта ископаемого топлива из России. План предполагает, что поставки российского газа должны быть прекращены к концу 2027 года, а ядерного топлива — к 2030-му. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно говорил, что Будапешт не допустит реализации этой инициативы, поскольку она нанесет серьезный ущерб социально-экономическим интересам страны. По его оценкам, отказ от энергоносителей из России обойдется Венгрии в 800 млрд форинтов (более $2,2 млрд).

На заседании министров энергетики стран Евросоюза Сийярто заявил, что Венгрия не поддерживает план Еврокомиссии. Аналогичную позицию заняли представители словацкой стороны, отметил он. Министр подчеркнул, что «борьба только началась», но венгерское правительство к ней готово.

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Виктор Орбан

«Ожидаются длительные переговоры и острые дебаты не только на уровне министров, но и премьер-министров. Но мы, вместе с Виктором Орбаном, готовы бороться столько, сколько потребуется», — сказал он (цитата по Magyar Nemzet).

Венгрия и Словакия не первый раз заявляют, что отказ от российских энергоносителей приведет к росту цен в Европе и поставит под угрозу энергетическую безопасность. Самым «больным вопросом» опрошенные Financial Times чиновники назвали именно Венгрию, где идет строительство пятого и шестого энергоблоков по проекту «Пакш-2». В связи с этим Еврокомиссия планирует применить торговые меры для поэтапного отказа от российского импорта, для этого потребуется только одобрение большинства государств — членов ЕС, а не единогласная поддержка, как в случае с санкциями.

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Теги
Милена Костерева
Венгрия Украина энергоносители Россия Евросоюз
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