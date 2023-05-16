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Умер экс-губернатор Кировской области Николай Шаклеин

Умер экс-губернатор Кировской области и депутат Госдумы Николай Шаклеин
Николай Шаклеин был депутатом Госдумы второго и третьего созывов, возглавлял Кировскую область с 2004 по 2009 год. Нынешний глава региона Александр Соколов сообщил о его смерти на 79-м году жизни после прололжительной болезни
Николай Шаклеин
Николай Шаклеин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Экс-губернатор Кировской области, бывший депутат Госдумы и член Совета Федерации Николай Шаклеин скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни, сообщил нынешний глава региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.

«После продолжительной болезни скончался Николай Иванович Шаклеин. Ему было 79 лет. <...> Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича», — написал Соколов.

Он назвал Шаклеина отличным правоведом, который приложил свои знания для разработки Кодекса об административных правонарушениях России. Коллеги отзывались о нем, как о квалифицированном специалисте, взвешенном, обстоятельном и справедливом руководителе, добавил губернатор.

Шаклеин родился в деревне Коршуниха Кировской области в 1943 году. С 16 лет работал токарем и слесарем на Кировском заводе имени 1 Мая. В 1973 году окончил заочное отделение юридического факультета Пермского государственного университета. С 1971 работал в кировской прокуратуре в должности помощника прокурора Кирова, с 1978 — прокурор Октябрьского района Кирова. В мае 1986 года назначен прокурором Кировской области.

После распада СССР работал заместителем главы администрации Кировской области, затем, в марте 1997 года, был доизбран в Государственную Думу 2-го созыва. В 2004—2009 годах — губернатор Кировской области. В 2009—2011 годах — член Совета Федерации от Кировской области.

Два года назад на 76-м году жизни скончалась супруга Шаклеина — Тамара Шаклеина.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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