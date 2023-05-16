Умер экс-губернатор Кировской области Николай Шаклеин

Николай Шаклеин был депутатом Госдумы второго и третьего созывов, возглавлял Кировскую область с 2004 по 2009 год. Нынешний глава региона Александр Соколов сообщил о его смерти на 79-м году жизни после прололжительной болезни

Николай Шаклеин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Экс-губернатор Кировской области, бывший депутат Госдумы и член Совета Федерации Николай Шаклеин скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни, сообщил нынешний глава региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.

«После продолжительной болезни скончался Николай Иванович Шаклеин. Ему было 79 лет. <...> Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича», — написал Соколов.

Он назвал Шаклеина отличным правоведом, который приложил свои знания для разработки Кодекса об административных правонарушениях России. Коллеги отзывались о нем, как о квалифицированном специалисте, взвешенном, обстоятельном и справедливом руководителе, добавил губернатор.