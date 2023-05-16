Умер экс-губернатор Кировской области Николай Шаклеин
Экс-губернатор Кировской области, бывший депутат Госдумы и член Совета Федерации Николай Шаклеин скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни, сообщил нынешний глава региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.
«После продолжительной болезни скончался Николай Иванович Шаклеин. Ему было 79 лет. <...> Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича», — написал Соколов.
Он назвал Шаклеина отличным правоведом, который приложил свои знания для разработки Кодекса об административных правонарушениях России. Коллеги отзывались о нем, как о квалифицированном специалисте, взвешенном, обстоятельном и справедливом руководителе, добавил губернатор.
Шаклеин родился в деревне Коршуниха Кировской области в 1943 году. С 16 лет работал токарем и слесарем на Кировском заводе имени 1 Мая. В 1973 году окончил заочное отделение юридического факультета Пермского государственного университета. С 1971 работал в кировской прокуратуре в должности помощника прокурора Кирова, с 1978 — прокурор Октябрьского района Кирова. В мае 1986 года назначен прокурором Кировской области.
После распада СССР работал заместителем главы администрации Кировской области, затем, в марте 1997 года, был доизбран в Государственную Думу 2-го созыва. В 2004—2009 годах — губернатор Кировской области. В 2009—2011 годах — член Совета Федерации от Кировской области.
Два года назад на 76-м году жизни скончалась супруга Шаклеина — Тамара Шаклеина.