Из Минтранса уйдет куратор городского транспорта

По словам источников РБК, департамент госполитики в области автомобильного и городского транспорта может возглавить Валерий Куликов, гендиректор ФБУ «Агентство автомобильного транспорта»

Алексей Бакирей (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Алексей Бакирей покинет должность. Об этом РБК рассказали два источника — в профильной научной организации и компании, занимающейся производством подвижного состава для общественного транспорта. У Бакирея заканчивается контракт, он не будет продлен, утверждают собеседники РБК.

Представитель Минтранса и Бакирей от комментариев отказались.

Бакирей пришел в Минтранс осенью 2012 года. Сначала он занимал должность замдиректора департамента, в мае 2013 года стал его директором.

До этого Бакирей был руководителем комитета по транспортно-транзитной политике Санкт-Петербурга. Переход Бакирея в Минтранс произошел спустя полгода после назначения министром Максима Соколова, ранее также работавшего в Санкт-Петербурге.

По словам одного из собеседников РБК, новым руководителем департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта станет гендиректор ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» Минтранса (ФБУ «Росавтотранс») Валерий Куликов. В 2020–2021 годах он был замруководителя Ространснадзора.

В 2022 году из Минтранса ушли замминистра Владимир Токарев (был арестован по делу о мошенничестве), замминистра Кирилл Богданов, директор департамента цифрового развития Минтранса Дмитрий Поплаухин.

РБК направил запрос в пресс-службу «Росавтотранса».