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Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. О каких продвижениях российских военных сообщают в Минобороны — в инфографике РБК *

Как утверждают в Минобороны, средствами поражения выводится из строя украинская военная инфраструктура, а нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре исключено. Также военные оказывают поддержку силам ДНР и ЛНР.

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Мариуполя. Бои за этот город шли практически с самого начала военной операции. По словам министра, на территории завода «Азовсталь» в городе укрылись «остатки формирований националистов». Путин назвал штурм завода нецелесообразным, приказал его отменить, а территорию завода заблокировать.

11 апреля Минобороны сообщило, что российские танковые экипажи взяли село Каменка. В ведомстве отметили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе. Танкистам после боя вручили госнаграды.

30 марта Минобороны сообщило о «плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях». На первом этапе операции планировалось заставить украинскую армию сконцентрировать силы и ресурсы на крупных городах, включая Киев, пояснили в ведомстве. Задачи на этих направлениях выполнены, а цель перегруппировки — активизировать действия «на приоритетных направлениях» и завершить операцию по освобождению Донбасса, сообщили военные. Сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях было анонсировано по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта.

24 марта Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области Украины.

15 марта Минобороны сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Также военные ранее сообщали, что установили контроль над Мелитополем, Бердянском, Васильевкой (Запорожская область), аэродромом Чернобаевка под Херсоном, городом Энергодар и Запорожской АЭС.

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Подразделения народной милиции ЛНР с середины марта ведут бои в районе Северодонецка, а также уничтожили украинский укрепрайон в районе Попасной.

Также ведомство сообщало о разблокировании Северо-Крымского канала. Дамбу, которая блокировала подачу днепровской воды в Крым, военные взорвали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По сообщению Минобороны от 16 мая, с начала операции уничтожены 168 украинских самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотников, 307 ЗРК, 3108 танков и других бронемашин, а также другая техника.

В военном ведомстве сообщали, что в ходе первого этапа спецоперации были уничтожены ВМС Украины, выведена из строя большая часть авиации.

По сообщениям Минобороны, в операции применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Так, 21 марта говорилось об уничтожении с их помощью подземных хранилищ украинских авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Делятине Ивано-Франковской области. Крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» 24 марта была уничтожена крупнейшая топливная база ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом.

8 апреля Минобороны опровергло причастность к ракетной атаке на вокзал в Краматорске. В ведомстве заявили, что на этот день огневых задач у российской армии в этом городе не было, а тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены у вокзала и снимки которых опубликовали очевидцы, применяются именно украинскими военными. Краматорск находится под контролем Украины.

3 апреля ведомство назвало провокацией опубликованные фото и видео, «якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области». Кадры, о которых идет речь, стали появляться в ночь на 3 апреля. Фотографы иностранных агентств Reuters и AFP начали публиковать снимки с телами людей в гражданской одежде на улицах города. В Минобороны утверждают, что за то время, что населенный пункт находился под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал.

В Минобороны 2 раза сообщали о потерях в ходе военной операции. По последней информации на 25 марта погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранены.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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