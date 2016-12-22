Экс-директор ФБР назвал Трампа «морально непригодным» для президентства

Джеймс Коми, ранее возглавлявший ФБР, рассказал, что считает Дональда Трампа «морально непригодным» для президентства. По его словам, Трамп «постоянно врет»

Джеймс Коми (Фото: Alex Brandon / AP)

Бывший глава ФБР Джеймс Коми рассказал, что считает Дональда Трампа непригодным для президентства с точки зрения морали. Об этом он заявил в интервью ABC в преддверии выхода его книги «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство».

На вопрос о том, считает ли он Трампа «непригодным», Коми ответил, что понимает это выражение не в том значении, в котором понимают некоторые люди. «Я не куплюсь на слова о том, что он умственно некомпетентен или находится на раннем этапе развития деменции. Он поражает меня как человек с интеллектом уровня выше среднего, который следит за разговорами и знает, что происходит, — заявил Коми. — Я не думаю, что он не не подходит для президентства с медицинской точки зрения. Я думаю, что он морально непригоден».

По мнению Коми, Трамп «постоянно врет по поводу и без и настаивает на том, что американцы этому верят».

Ранее Associated Press сообщало, что Коми в своей книге сравнивал Трампа с мафиози, так как стиль его руководства «продиктован эгоизмом» и основан на ожидании «личной преданности». Трамп в своем Twitter отвечал, что считает Коми «скользким» человеком, который всегда плохо заканчивает.

Трамп уволил Коми в мае 2017 года, объяснив это неспособностью директора ФБР «эффективно» руководить» ведомством.