Политика⁠,
0

На «иноагента по приколу» возбудили уголовное дело

В отношении Марата Никандрова возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента — он не отправил отчеты в Минюст. До этого его дважды штрафовали
Марат Никандров
Марат Никандров (Фото: marat_nikandrov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В отношении Марата Никандрова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) 12 февраля возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК).

Никандров сообщил РБК, что на допросе полностью признал вину по предъявленному обвинению. После этого его  отпустили из СК под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как полагает следствие, Никандров, зная о возложенных на него обязанностях иностранного агента и уже будучи дважды привлеченным к административной ответственности за их нарушение, вновь не исполнил требования закона. Речь идет о постановлении Таганского районного суда Москвы от 15 октября 2024 года, а также о постановлении Щелковского городского суда Московской области от 17 июня 2025 года, которыми он был оштрафован за нарушения порядка деятельности иностранного агента и непредставление отчетности в Минюст.

По данным Следственного комитета, несмотря на эти решения, Никандров повторно не направил в Министерство юстиции обязательные отчеты за второй и третий кварталы 2025 года. В ходе допроса 16 февраля Никандров полностью признал вину и попросил «строго не наказывать». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В декабре 2023 года Марат Никандров, которому на тот момент было 19 лет, был включен в реестр иностранных агентов по собственному заявлению. Он публично объяснял, что сделал это «по приколу», утверждая, что направил в Минюст не менее пяти обращений с просьбой признать его иностранным агентом. В заявлениях, по его словам, он указывал, что находится под влиянием президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена.

«Страшно за судьбу и то, к чему это все привело. Понятное дело, что приколов уже никаких нет. Если когда-то давно, когда мне было 19 лет, это выглядело все как прикол, то сейчас, понятное дело, с учетом всех этих обстоятельств, это не выглядит так», — прокомментировал РБК уголовное дело Марат Никандров.

Законодательство об иностранных агентах за последние годы было последовательно ужесточено. В действующей редакции законодательства для возбуждения уголовного дела достаточно однократного привлечения к административной ответственности по «иноагентской» статье, тогда как ранее требовалось два вступивших в силу решения о штрафе в течение года.

Это не первое уголовное дело в отношении Никандрова. В июле прошлого года Щелковский городской суд Московской области признал его виновным в краже (ст. 158 УК) и назначил штраф в размере 40 тыс. руб. По версии следствия, он совершал мелкие хищения в торговом центре «Глобус» в Подмосковье. В суде Никандров полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, после чего приговор был вынесен без исследования доказательств.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
